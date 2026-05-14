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कुदरत का अद्भुत चमत्कार! एक दिन में ही दिखेंगे 4 अलग-अलग मौसम, दुनिया के 5 सबसे हैरान करने वाले travel destination

आपने कभी पल-पल बदलते मौसम को देखा है कि अभी तो बारिश हो रही थी, फिर तेज धूप हो गई. उसके बाद फिर कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी, दुनिया में कुछ ऐसी ही अद्भुत जगहें हैं, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा ये कोई चमत्कार है, सपना है या फिर हकीकत! पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर तटीय इलाकों तक, ये स्थान कुछ ही घंटों में विभिन्न प्रकार की जलवायु का अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं. यदि आपको अप्रत्याशित मौसम पसंद है, तो ये स्थान आपकी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल होने चाहिए. 


By: Shivangi Shukla | Published: May 14, 2026 5:31:34 PM IST

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मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया - Photo Gallery
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मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया

मेलबर्न अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय लोग अक्सर एक ही दिन में चार मौसमों के रूप में वर्णित करते हैं. वहां दिन की शुरुआत साफ नीले आसमान और सुहावनी धूप से हो सकती है, लेकिन कुछ ही घंटों में बादल छा जाते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद कभी-कभी तेज हवाएं भी चलती हैं. मौसम उतनी ही तेजी से साफ भी हो सकता है, जिससे ठंडी और सुहावनी शामें शुरू हो जाती हैं.

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रेक्जाविक, आइसलैंड

रेक्जाविक की उत्तरी स्थिति और आसपास के समुद्रों के कारण यहाँ का मौसम अनोखा है. दिन की शुरुआत हल्की धूप से हो सकती है जो जल्दी ही बारिश या बूंदाबांदी में बदल जाती है. तेज़ हवाएं यहां आम हैं और तापमान में काफ़ी बदलाव ला सकती हैं. साल के कुछ समय में, साफ़ आसमान के कुछ घंटों के भीतर ही बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है.

लेह, भारत - Photo Gallery
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लेह, भारत

लेह अपने बेहद बदलते मौसम के लिए प्रसिद्ध है, खासकर गर्मियों के महीनों में. सुबहें सुहानी और धूप वाली हो सकती हैं, जो दर्शनीय स्थलों की सैर और मठों को देखने के लिए एकदम सही होती हैं. दोपहर तक, अक्सर पूरे क्षेत्र में तेज़ हवाएँ चलने लगती हैं, जिससे अचानक ठंडक आ जाती है. एक ही दिन में हल्की बारिश या ऊँचे दर्रों पर बर्फ़बारी होना भी आम बात है.

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पेटागोनिया, अर्जेंटीना और चिली

पेटागोनिया अपने तूफानी और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है, जो तेज हवाओं और विविध भूदृश्यों से प्रभावित होता है। यहां तक ​​कि गर्म महीनों में भी, धूप अचानक तेज बारिश या बर्फबारी में बदल सकती है। क्षेत्र की शक्तिशाली हवाएं मौसम की तीव्रता को और बढ़ा देती हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो जलवायु लगातार गतिशील है.

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एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड

एडिनबर्ग का मौसम अपने परिवर्तनशील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है, जहां दिन भर धूप और बारिश का मिलाजुला रूप देखने को मिलता है. सुबह आसमान साफ ​​रहता है, लेकिन अचानक बादल छा जाते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने लगती है. उत्तरी सागर से आने वाली ठंडी हवाएँ भी मौसम के बदलते मिजाज में योगदान देती हैं. शाम तक मौसम फिर से शांत हो जाता है और ताजगी भरा वातावरण छा जाता है.

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