Eclipse 2026: साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगेगा?

Grahan

साल का पहला सूर्य ग्रहण, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा. सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, 2026 मंगलवार के दिन लग रहा है.यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण या ‘रिंग ऑफ फायर’ सूर्य ग्रहण होगा. इस ग्रहण में सूर्य का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा ढक जाएगा और यह लगभग 2 मिनट 20 सेकेंड तक रहेगा.