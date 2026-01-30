Eclipse 2026: साल का पहला सूर्य और चंद्र ग्रहण हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगेगा?
Eclipse 2026: ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. साल 2026 में पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब और किस माह में लगेगा, जानें तिथि. इस बार का सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जिन तिथि पर लग रहा है उनको महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
Grahan
साल का पहला सूर्य ग्रहण, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा. सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, 2026 मंगलवार के दिन लग रहा है.यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण या ‘रिंग ऑफ फायर’ सूर्य ग्रहण होगा. इस ग्रहण में सूर्य का लगभग 96 प्रतिशत हिस्सा ढक जाएगा और यह लगभग 2 मिनट 20 सेकेंड तक रहेगा.
Grahan
साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. यह ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अर्जेंटीना और अंटार्कटिका में दिखेगा. इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में लागू नहीं होगा.
Grahan
वहीं साल का पहला चंद्र ग्रहण, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की लगेगा. चंद्र ग्रहण 3 मार्च, 2026 मंगलवार के दिन लगेगा. यह ब्लड मून (Blood Moon) होगा. इस ग्रहण में सूतक काल मान्य रहेगा.
Grahan
साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा. जो पूर्णिमा तिथि के दिन लग रहा है.साल के पहले चंद्र ग्रह को आप नग्न आंखों से देख पाएंगे. यह ग्रहण होलिका दहन के दिन लगेगा. यह ग्रहण 58 मिनट तक रहेगा. यह साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा.
Slide 5
साल 2026 में पहले 2 ग्रहण फाल्गुन माह में लगेंगे. यह एक खास खगोलीय घटना होगी. यह दोनों ही ग्रहण में महज 14 दिन का अंतर रहेगा.
Grahan
साल के पहले चंद्र ग्रहण को बहुत खास माना जा रहा है, क्योंकि यह ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन लगेगा और इस ग्रहण होलिका दहन भी किया जाएगा.