रात का खाना तय करेगा आपकी नींद और फिटनेस! जानिए क्या खाएं डिनर में

Dinner Tips: शरीर की सेहत और नींद दोनों ही अच्छे डिनर पर निर्भर करते हैं, ज्यादा भारी या देर रात का खाना नींद पर असर डालता  है और वजन बढ़ाने में मदद करता है.  हल्का और पौष्टिक डिनर शरीर को आराम देता है और रात भर पेट भरा होने का एहसास नहीं होने देता,सही डिनर खाने से नींद गहरी आती है और अगली सुबह आप तरोताज़ा महसूस करते हैं. 

By: Anuradha Kashyap | Published: October 21, 2025 11:36:22 AM IST

1/9

दलिया

दलिया रात के खाने के लिए सबसे अच्छा हल्का ऑपशन है. यह आसानी से पच जाता है और पेट को भारी नहीं करत, दलिया में जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो नींद को बेहतर बनाते हैं. हल्का नमक या सब्जियों के साथ दलिया खाना रात को हेल्दी सुकून भरा एक्सपीरियंस देता है.

2/9

हरी सब्जियों की सूप

हरी सब्जियों की सूप रात में हल्का और पाचक भोजन है, यह शरीर को हाइड्रेट करता है और पोषक तत्व भी देता है. सूप में हल्का मसाला डालें ताकि पेट भारी न लगे, नींबू या हर्ब्स डालने से स्वाद भी बढ़ता है और नींद को आराम मिलता है.

3/9

दही

दही में प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को सही रखते हैं, रात के खाने में दही का सेवन नींद को बेहतर बनाता है और वजन कंट्रोल रखने में मदद करता है.

4/9

ओट्स

ओट्स का हल्का खाना रात को भारीपन नहीं देता, इसमें फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होते हैं. रात में ओट्स का हल्का पोहा या दलिया बनाकर खाना नींद को सुकून भरा और पाचन को आसान बनाता है, यह वजन कंट्रोल के लिए भी सही ऑप्शन है.

5/9

अंडा

उबला अंडा रात के खाने के लिए बढ़िया ऑप्शन है, यह हल्का होता है और प्रोटीन से भरपूर है. अंडा खाना नींद को बेहतर बनाता है और मसल्स की रिकवरी में मदद करता है, इसे सलाद या हल्की सब्जियों के साथ लेना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहता है.

6/9

साबुत अनाज की रोटी और सब्जी

साबुत अनाज की रोटी और हल्की सब्जी रात के खाने के लिए संतुलित और हल्का विकल्प हैं, यह भोजन पेट को भारी नहीं करता और जरूरी पोषण देता है. हल्की मसाले वाला सब्जी और छोटी रोटी खाना नींद को आराम देता है और वजन को नियंत्रित रखता है.

7/9

टोफू या पनीर

टोफू या पनीर हल्का प्रोटीन स्रोत हैं, जो रात के खाने में फिट रहते हैं, हल्की सब्जियों या सूप के साथ टोफू या पनीर खाने से नींद सुकून भरी आती है. यह मसल्स और बॉडी को पोषण देता है बिना पेट को भारी किए.

8/9

फलों का हल्का सलाद

फल हल्का और पचाने में आसान ऑप्शन हैं, रात को फलों का हल्का सलाद खाने से पेट भारी नहीं होता. संतरा, सेब या पपीता जैसे फल नींद को आराम देते हैं और शरीर को जरूरी विटामिन्स मिलते हैं.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

