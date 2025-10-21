रात का खाना तय करेगा आपकी नींद और फिटनेस! जानिए क्या खाएं डिनर में

Dinner Tips: शरीर की सेहत और नींद दोनों ही अच्छे डिनर पर निर्भर करते हैं, ज्यादा भारी या देर रात का खाना नींद पर असर डालता है और वजन बढ़ाने में मदद करता है. हल्का और पौष्टिक डिनर शरीर को आराम देता है और रात भर पेट भरा होने का एहसास नहीं होने देता,सही डिनर खाने से नींद गहरी आती है और अगली सुबह आप तरोताज़ा महसूस करते हैं.