पेट की बढ़ती चर्बी से परेशान? तो जानें ये 8 स्मार्ट ईवनिंग स्नैक ऑप्शन्स

शाम के वक्त भूख लगना आम बात है, लेकिन कुछ हेल्दी स्नैक्स चुनकर आप बिना गिल्ट के पेट भी भर सकते हैं और वजन भी कंट्रोल रख सकते हैं. यहां हैं 8 ऐसे स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक्स जो 200 कैलोरी से कम हैं और पेट की चर्बी घटाने में मदद करेंगे!