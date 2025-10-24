पेट की बढ़ती चर्बी से परेशान? तो जानें ये 8 स्मार्ट ईवनिंग स्नैक ऑप्शन्स
शाम के वक्त भूख लगना आम बात है, लेकिन कुछ हेल्दी स्नैक्स चुनकर आप बिना गिल्ट के पेट भी भर सकते हैं और वजन भी कंट्रोल रख सकते हैं. यहां हैं 8 ऐसे स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक्स जो 200 कैलोरी से कम हैं और पेट की चर्बी घटाने में मदद करेंगे!
भुना चना
भुना चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है. इसमें न तो तेल होता है और न ही ज्यादा कैलोरी. एक छोटी कटोरी भुना चना लगभग 150 कैलोरी का होता है, वजन घटाने के लिए परफेक्ट स्नैक.
मूंगफली के मक्खन के साथ सेब
एक सेब और एक चम्मच पीनट बटर का कॉम्बो स्वादिष्ट और एनर्जी बूस्टर होता है. यह ब्लड शुगर को बैलेंस करता है और शाम की क्रेविंग्स को शांत करता है. इसमें लगभग 180 कैलोरी होती है और ये हेल्दी फैट्स से भरपूर है.
बेरीज के साथ ग्रीक योगर्ट
ग्रीक योगर्ट में भरपूर प्रोटीन होता है और जब इसे स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी के साथ खाया जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है. यह डाइजेशन सुधारता है और पेट की चर्बी घटाने में मदद करता है.
ककड़ी और हुमस
ककड़ी और हुमस का ये जोड़ा शाम की भूख मिटाने के लिए बढ़िया है. यह हाई फाइबर और गुड फैट्स से भरा होता है. ताजगी भरे स्वाद के साथ सिर्फ 180 कैलोरी में हेल्दी स्नैकिंग का मजा लें.
एयर-पॉप्ड पॉपकॉर्न
बिना मक्खन या तेल के बनी एयर-पॉप्ड पॉपकॉर्न एक शानदार स्नैक है. इसमें फाइबर अधिक और कैलोरी कम होती है. एक कप पॉपकॉर्न सिर्फ 100–120 कैलोरी में पेट भर देता है और वजन घटाने में मदद करता है.
एक छोटी मुट्ठी बादाम
एक छोटी मुट्ठी बादाम, अखरोट या पिस्ता में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन भरपूर होते हैं. ये स्नैक्स भूख को कंट्रोल में रखते हैं और ऊर्जा देते हैं.
केला और चिया सीड्स
केला और चिया सीड्स का कॉम्बिनेशन शाम की भूख के लिए परफेक्ट है. यह फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है.
सब्जियों के साथ पनीर
कॉटेज चीज में प्रोटीन की भरमार होती है. इसे टमाटर, शिमला मिर्च या खीरे के साथ खाएं. ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और फैट बर्न करने में मदद करता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.