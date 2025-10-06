बिना दवा के पथरी से राहत! इस फल के बीज से होगा कमाल - Photo Gallery
बिना दवा के पथरी से राहत! इस फल के बीज से होगा कमाल

पपीता एक ऐसा फल है जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बीज भी उतने ही असरदार होते हैं? ज्यादातर लोग पपीते के बीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि इनमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो कई गंभीर बीमारियों से बचाव कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके 8 खास फायदे और उपयोग के तरीके

By: Komal Singh | Published: October 6, 2025 12:02:02 PM IST

1/9

पथरी को गलाकर बाहर निकालता है

पपीते के बीज में मौजूद एंजाइम्स और प्राकृतिक एसिड पथरी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर मूत्र के रास्ते बाहर निकालने में मदद करते हैं.

2/9

लीवर को बनाता है मजबूत

पपीते के बीज लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जिससे लीवर बेहतर तरीके से काम करता है.

3/9

पाचन शक्ति को बढ़ाता है

पपीते के बीजों में फाइबर और पपेन एंजाइम मौजूद होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को खत्म करता है.

4/9

शरीर को करता है डिटॉक्स

पपीते के बीज शरीर से विषैले तत्व निकालने का प्राकृतिक तरीका हैं. इनके सेवन से खून साफ होता है और त्वचा में निखार आता है.

5/9

संक्रमण से बचाव करता है

इन बीजों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं. इससे पेट के इंफेक्शन, डायरिया और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं नहीं होतीं.

6/9

वजन घटाने में मददगार

पपीते के बीजों का सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे शरीर की चर्बी जल्दी जलती है. यह भूख को नियंत्रित करते हैं और फैट के जमाव को रोकते हैं.

7/9

हार्मोन को संतुलित करता है

पपीते के बीज शरीर में हार्मोन के स्तर को संतुलित रखते हैं. यह महिलाओं में मासिक चक्र को नियमित करने और हार्मोनल असंतुलन को दूर करने में मदद करते हैं.

8/9

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

इन बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स त्वचा को जवां बनाए रखते हैं. यह झुर्रियों को कम करते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

