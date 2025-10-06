बिना दवा के पथरी से राहत! इस फल के बीज से होगा कमाल

पपीता एक ऐसा फल है जिसे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बीज भी उतने ही असरदार होते हैं? ज्यादातर लोग पपीते के बीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि इनमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो कई गंभीर बीमारियों से बचाव कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके 8 खास फायदे और उपयोग के तरीके