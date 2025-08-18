  • Home>
  • Gallery»
  • ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स

ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स

 कई बार जल्दबाजी में या मसाले अच्छे से भूनने की कोशिश में हम आवश्यकता से अधिक तेल डाल देते हैं। इसका असर न केवल स्वाद पर पड़ता है बल्कि सेहत पर भी भारी पड़ सकता है। ज्यादा तेल खाने से पेट भारी हो जाता है, पाचन गड़बड़ हो सकता है और लंबे समय में यह मोटापा या अन्य बीमारियों की वजह भी बन सकता है। खासकर जब हम दाल, करी या ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो ऊपर तैरता तेल देखकर खाने का मन ही नहीं करता।

By: Komal Kumari Last Updated: August 18, 2025 23:00:48 IST
Follow us on
Google News
Use of bread slices - Photo Gallery
1/7

ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल

अगर सब्जी में तेल बहुत ज्यादा हो गया है, तो ब्रेड स्लाइस सबसे आसान उपाय है। गर्म सब्जी के ऊपर ब्रेड स्लाइस रखकर हल्का दबा दीजिए। ब्रेड स्पंज की तरह तुरंत तेल सोख लेती है। कुछ सेकंड बाद ब्रेड को हटा दें।

Use a cold spoon as a remedy - Photo Gallery
2/7

ठंडा चम्मच से करे उपाय

स्टील का चम्मच फ्रिज में कुछ मिनट के लिए ठंडा कर लें। फिर इस ठंडे चम्मच को धीरे-धीरे सब्जी की ग्रेवी के ऊपर चलाएं। तेल तुरंत चम्मच से चिपकने लगेगा। चम्मच गरम हो जाए तो फिर से ठंडा करके इस्तेमाल करें।

The magic of tissue paper - Photo Gallery
3/7

टिश्यू पेपर का जादू

गर्म सब्जी की ग्रेवी पर साफ टिश्यू पेपर रख दीजिए। यह अतिरिक्त तेल को तुरंत सोख लेगा। कुछ सेकंड बाद टिश्यू को निकाल दें। ध्यान रहे कि टिश्यू को ज्यादा देर तक न छोड़ें वरना वह टूटकर सब्जी में मिल सकता है।

Keep the vegetables in the fridge. - Photo Gallery
4/7

सब्जी को फ्रिज में रखें

अगर आपके पास थोड़ा समय है तो यह उपाय बहुत कारगर है।सब्जी को ठंडा होने के लिए कुछ देर फ्रिज में रख दें। ठंडा होते ही तेल ऊपर जम जाएगा। अब आसानी से चम्मच से वह तेल निकाल सकते हैं।

Remedy for boiled potatoes - Photo Gallery
5/7

उबले आलू का उपाय

उबला हुआ आलू ज़्यादा तेल सोखने का बेहतरीन उपाय है। एक उबला आलू छीलकर सब्ज़ी में डाल दें और कुछ देर तक पकाएं। आलू धीरे-धीरे तेल को सोख लेगा। बाद में इस आलू को निकालकर फेंक दें। चाहें तो इसका इस्तेमाल आलू पराठे या कटलेट बनाने में कर सकते हैं।

Extracting oil with a spatula - Photo Gallery
6/7

करछी से तेल निकालना

सब्जी के ऊपर जो तेल तैरता है, उसे करछी की मदद से धीरे-धीरे निकाल सकते हैं। यह थोड़ा समय लेने वाला तरीका है लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है। खासकर बड़ी मात्रा में बनी दाल या सब्जी में यह उपाय बेहद उपयोगी है।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स - Photo Gallery
ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स - Photo Gallery
ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स - Photo Gallery
ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?