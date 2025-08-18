ज्यादा तेल वाली सब्जी को करें हेल्दी, बस अपनाएं ये आसान किचन हैक्स

कई बार जल्दबाजी में या मसाले अच्छे से भूनने की कोशिश में हम आवश्यकता से अधिक तेल डाल देते हैं। इसका असर न केवल स्वाद पर पड़ता है बल्कि सेहत पर भी भारी पड़ सकता है। ज्यादा तेल खाने से पेट भारी हो जाता है, पाचन गड़बड़ हो सकता है और लंबे समय में यह मोटापा या अन्य बीमारियों की वजह भी बन सकता है। खासकर जब हम दाल, करी या ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो ऊपर तैरता तेल देखकर खाने का मन ही नहीं करता।