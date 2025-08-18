बच्चों को रखना है दिन भर ऐक्टिव और एनर्जेटिक ? इन Healthy Breakfast से बनाए अपने बच्चों को पढ़ाई और खेल दोनों में सुपरहिट
Healthy Breakfast ideas for Kids: बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह उन्हें पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक बनाए रखता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप ऐसे चीजे शामिल कर सकते हैं जिनमें दूध, फल, अंडा, हरी सब्ज़ियाँ और अनाज का हो। ऐसे नाश्ते न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि बच्चों को पढ़ाई और खेल दोनों के लिए ज़रूरी ताकत भी देते हैं। यहाँ है आपके बच्चो के लिए कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज।
फ्रूट्स वाला ओट्स
ओट्स को दूध में पकाकर उसमें छोटे-छोटे कटे हुए फल जैसे केला, सेब और स्ट्रॉबेरी डाल दें। ऊपर से शहद या ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बच्चों के लिए एक हेल्दी और एनर्जेटिक ब्रेकफास्ट तैयार करें।
वेज़ सैंडविच
ब्रेड में खीरा, टमाटर, गाजर और पनीर की स्लाइस लगाकर ग्रीन चटनी या चीज़ के साथ सैंडविच बना सकते हैं। यह जल्दी बनने वाला और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे बच्चे खुशी से खाते हैं।
एग भुर्जी और पराठा
अंडे को मसालों और सब्जियों के साथ भूनकर एग भुर्जी तैयार करें। इसे मुलायम पराठे के साथ परोसें। यह बच्चों को प्रोटीन और ऊर्जा दोनों देता है और स्कूल जाने से पहले पेट भरने वाला नाश्ता है।
बेसन के चीले
बेसन, दही और थोड़ी सी सब्ज़ियां मिलाकर बैटर बनाएं और तवे पर छोटे-छोटे चीले सेंक लें। ये नरम और स्वादिष्ट लगते हैं। इन्हें टमाटर सॉस या हरी चटनी के साथ परोसा जा सकता है।
मक्के-पालक चीला
बेसन और मक्के का आटा मिलाकर उसमें पालक, टमाटर और प्याज डालें। इस घोल से पतले-पतले चीले बनाएं। यह हेल्दी होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होता है और बच्चों को खूब पसंद आता है।
फ्रूट स्मूदी
दूध या दही में केला, आम, स्ट्रॉबेरी या जो भी फल उपलब्ध हों डालकर ब्लेंड करें। ऊपर से थोड़ा शहद और ड्राई फ्रूट डालें। यह स्मूदी बच्चों के लिए टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है।
Disclaimer
यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए दी गई है। यहाँ बताए गए नाश्ते और सुझाव बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, लेकिन यह किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह नहीं है। किसी भी नए आहार या बदलाव से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से परामर्श लेना ज़रूरी है।