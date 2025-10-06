सिर्फ 5 मिनट में चमकेगा किचन का Exhaust Fan, जानें आसान ट्रिक - Photo Gallery
सिर्फ 5 मिनट में चमकेगा किचन का Exhaust Fan, जानें आसान ट्रिक


ज्लद ही दिवाली आने वाली है और ऐसे में हर घर में साफ-सफाई शरू कर दिया जाता है. लेकिन जब बात किचन के एगजॉस्ट फैन की आती है क्योंकि काफी समय से उसपे तेल, धूल और चिकनाई की परते चढ़ जाती है जिसे साफ करना काफी मुश्किल होता है. लेकिन आप चिंता मत करीए हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान तरीके लाए है, जिनसे आप बिना फैन निकाले ही उसे चमका सकते है, वो भी कुछ ही मिनटों में.

By: Komal Singh | Last Updated: October 6, 2025 12:47:51 PM IST

1/10

बेकिंग सोडा का जादू

गर्म पानी में एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, इस घोल को एग्जॉस्ट फैन पर स्प्रे करें. 10 मिनट बाद कपड़े से पोंछें पुरानी चिकनाई गायब हो जाएगी.

2/10

विनेगर और नींबू का कॉम्बो

आधा कप सिरका और एक नींबू का रस मिलाकर फैन पर लगाएं. कुछ मिनट बाद साफ कपड़े से पोंछ दें, फैन एकदम चमक उठेगा और बदबू भी खत्म.

3/10

डिशवॉश लिक्विड ट्रिक

गुनगुने पानी में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड की मिलाएं. स्पंज या कपड़े से फैन के ब्लेड पोंछें. यह तरीका चिकनाई को आसानी से हटाकर फैन को नया जैसा बना देता है.

4/10

स्टीम क्लीनिंग

गैस पर पानी उबालें और फैन के नीचे रख दें ताकि भाप सीधे ब्लेड तक पहुंचे. भाप से तेल और ग्रीस ढीली होकर कपड़े से आसानी से साफ हो जाती है.

5/10

नारियल तेल

थोड़ा नारियल तेल कपड़े पर लगाएं और फैन पर पोंछें. 10 मिनट बाद सूखे कपड़े से साफ करें. यह पुरानी ग्रीस को पिघलाकर फैन को चमका देता है.

6/10

पुराना टूथब्रश इस्तेमाल करें

फैन के कोनों और जाली में जमा गंदगी के लिए पुराना टूथब्रश बेस्ट है. हल्के हाथों से रगड़ें, इससे वो जगहें भी साफ हो जाएंगी जहां कपड़ा नहीं पहुंचता.

7/10

मैदा या आटा ट्रिक

फैन की चिकनाई भरी सतह पर थोड़ा सा मैदा लगाएं और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दें. मैदा ग्रीस को सोख लेता है और सतह एकदम साफ दिखती है.

8/10

कपड़े में नमक और सिरका

थोड़ा नमक और सिरका मिलाकर कपड़े से फैन पोंछें. यह मिश्रण पुरानी बदबू और तेल की परत दोनों को हटाता है, जिससे फैन फ्रेश और साफ दिखता है.

9/10

एल्यूमिनियम फॉइल हैक

सफाई के बाद फैन के ब्लेड पर एल्यूमिनियम फॉइल लपेट दें. अगली बार जब ग्रीस जमेगी तो सिर्फ फॉइल निकालें,फैन साफ रहेगा, मेहनत भी कम होगी.

10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
Diwali cleaning tipseasy cleaning tricksexhaust fan cleaningkitchen cleaning hackskitchen grease removal
