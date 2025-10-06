सिर्फ 5 मिनट में चमकेगा किचन का Exhaust Fan, जानें आसान ट्रिक



ज्लद ही दिवाली आने वाली है और ऐसे में हर घर में साफ-सफाई शरू कर दिया जाता है. लेकिन जब बात किचन के एगजॉस्ट फैन की आती है क्योंकि काफी समय से उसपे तेल, धूल और चिकनाई की परते चढ़ जाती है जिसे साफ करना काफी मुश्किल होता है. लेकिन आप चिंता मत करीए हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान तरीके लाए है, जिनसे आप बिना फैन निकाले ही उसे चमका सकते है, वो भी कुछ ही मिनटों में.