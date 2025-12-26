विंटर ड्राइव में धुंध बनेगी no-entry! कार विंडस्क्रीन क्लियर रखने के आसान टिप्स

Winter Driving Tips

सर्दियों में गाड़ी चलाते समय अपनी विंडस्क्रीन पर फॉगिंग को हटाने और रोकने के पांच प्रैक्टिकल तरीके जिनमें वेंटिलेशन, एंटी-फॉग ट्रीटमेंट, सफाई, नमी कंट्रोल और ठंडी, धुंध वाली स्थितियों में विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए आपकी कार में कुछ आसान एडजस्टमेंट शामिल हैं.