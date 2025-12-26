  • Home>
  • विंटर ड्राइव में धुंध बनेगी no-entry! कार विंडस्क्रीन क्लियर रखने के आसान टिप्स

विंटर ड्राइव में धुंध बनेगी no-entry! कार विंडस्क्रीन क्लियर रखने के आसान टिप्स

बाहर कोहरा खतरनाक होता है, लेकिन आपकी विंडस्क्रीन के अंदर धुंध और भी खराब होती है. साफ़-सुथरी सर्दियों की ड्राइविंग के लिए 5 एक्सपर्ट ट्रिक्स जानें.


By: Anshika thakur | Published: December 26, 2025 12:47:23 PM IST

Winter Driving Tips

सर्दियों में गाड़ी चलाते समय अपनी विंडस्क्रीन पर फॉगिंग को हटाने और रोकने के पांच प्रैक्टिकल तरीके जिनमें वेंटिलेशन, एंटी-फॉग ट्रीटमेंट, सफाई, नमी कंट्रोल और ठंडी, धुंध वाली स्थितियों में विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए आपकी कार में कुछ आसान एडजस्टमेंट शामिल हैं.

Use the car’s HVAC system properly

केबिन के अंदर नमी कम करने के लिए एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन सिस्टम को फ्रेश एयर मोड में चालू करें, जिससे फॉगिंग को रोकने और उसे जल्दी साफ़ करने में मदद मिलेगी.

Apply anti-fog solutions

एंटी-फॉग स्प्रे या वाइप्स कांच पर एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो कंडेंसेशन को रोकती है. आप टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पर पानी और सिरके जैसे DIY मिक्सचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Keep the windscreen clean

गंदगी, धूल और मैल नमी को खींचते हैं जिससे फॉगिंग और बढ़ जाती है. अच्छे ग्लास क्लीनर से रेगुलर सफाई करने से कंडेंसेशन कम होता है.

Control cabin humidity

गीली चीज़ों (जैसे नम मैट या जूते) को हटा दें और कार के अंदर नमी कम करने के लिए सिलिका जेल पैक जैसे मॉइस्चर एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करें.

Lower windows slightly if needed

अगर आपका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो खिड़कियों को थोड़ा खोलने से अंदर और बाहर का तापमान बराबर हो जाएगा, जिससे कंडेंसेशन कम होगा.

Car Safety TipsCar Windscreen MistFoggy Weather DrivingWindscreen FoggingWinter Driving Tips
