घर के ये नुस्खे त्वचा को कर देंरे खराब, सिर्फ इन चीजों का ही करें इस्तेमाल
DIY Mask: घर पर बने फेस मास्क स्किनकेयर का आसान तरीका लगता है, लेकिन हर किचन की चीज चेहरे के लिए सेफ नहीं होती. कुछ आम नुस्खे त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जानिए पांच आसान, सेफ DIY मास्क जो आपकी त्वचा को चमक और नमी देंगे.
हर किचन नुस्खा स्किन के लिए सेफ नहीं
घर पर बने स्किनकेयर का विचार शानदार लगता है, लेकिन हर किचन की चीज चेहरे की त्वचा के लिए सही नहीं होती. कुछ आम घरेलू नुस्खे आपकी स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
तुरंत ताजगी के लिए हल्का क्लेंजिंग
बेसन और दही मिलाकर चेहरे पर लगाने से हल्का क्लेंजर और ब्राइटनर बन जाता है. ये मिश्रण धूल-मिट्टी और अतिरिक्त तेल को हटाता है और त्वचा का संतुलन बनाए रखता है, जो कठोर घरेलू स्क्रब की जगह सेफ ऑप्शन है.
प्राकृतिक रूप से सूजन
ताजा एलोवेरा जेल त्वचा के लिए अच्छा है. ये हाइड्रेट करता है, सूजन को कम करता है और त्वचा को ठीक करने में मदद करता है. संवेदनशील, जलन वाली या धूप से हुई त्वचा के लिए ये सबसे अच्छा है.
बिना नुकसान के हल्का एक्सफोलिएशन
ओटमील और दही का मिश्रण हल्का एक्सफोलिएशन करता है. ये डेड स्किन को हटाता है और ड्राइनेस और जलन को कम करता है, जबकि जबरदस्त स्क्रब से माइक्रोटियर्स या स्किन बैरियर कमजोर हो सकते हैं.
थकी हुई त्वचा के लिए कूलिंग केयर
खीरे का रस और गूदा गर्म या सुस्त त्वचा को ताजगी देता है. खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो हाइड्रेट, ठंडक और सूजन कम करने में मदद करता है. ये लंबे दिन के बाद त्वचा को जल्दी रीवाइव करने के लिए बेहतरीन है.
तेल कंट्रोल का सेफ तरीका
मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का मिश्रण ज्यादा तेल सोखता है और पोर्स को साफ करता है. ये मिश्रण त्वचा से नमी नहीं हटाता, जिससे तैलीय और कॉम्बिनेशन स्किन साफ, संतुलित और शांत महसूस करती है.
रसोई की कुछ चीजें छोड़ दें
बेकिंग सोडा, नींबू, कॉफी स्क्रब, टमाटर और कच्चे अंडे त्वचा को परेशान कर सकते हैं. इनकी कठोर बनावट या अम्लीय प्रकृति पीएच लेवल बिगाड़ सकती है, संवेदनशीलता बढ़ा सकती है या चेहरे पर संक्रमण भी कर सकती है.