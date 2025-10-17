क्या आपके बच्चे भी नाश्ते में उब चुके हैं? ये मजेदार रेसिपीज आजमाएं!
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में कई लोग नाश्ता छोड़ देते हैं या फिर जल्दबाजी में जंक फूड खा लेते हैं, जिससे शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं मिल पाता. यही वजह है कि मोटापा, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. यहां हम लाए हैं सप्ताह के सातों दिनों के लिए सात अलग-अलग हेल्दी और आसान रेसिपीज, जो बनाना भी आसान है और हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद हैं.
ओट्स उपमा
सप्ताह की शुरुआत हल्के और एनर्जेटिक नाश्ते से करें. ओट्स उपमा, सूजी उपमा का हेल्दी विकल्प है. इसे बनाने के लिए ओट्स को सूखा भूनें और फिर प्याज, गाजर, मटर, बीन्स जैसी सब्जियों के साथ पकाएं. हल्का नमक, सरसों के दाने और नींबू का रस डालकर इसका स्वाद बढ़ाएं.ओट्स में फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वजन कंट्रोल में मदद करता है.
सूजी वेजिटेबल इडली
मंगलवार को आप इडली खा सकते है वो एक हल्का और स्वादिष्ट साउथ इंडियन नाश्ता है. सूजी से बनी इडली हेल्दी होने के साथ जल्दी पचने वाली भी होती है.
केला-पीनट बटर स्मूदी
अगर सुबह के वक्त समय कम हो तो यह झटपट स्मूदी एक बढ़िया विकल्प है. इसमें सिर्फ तीन चीजें चाहिए. केला, पीनट बटर और दूध या बादाम मिल्क. इन्हें मिलाकर ब्लेंड करें और ठंडा सर्व करें.
वेज ऑमलेट
अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे और पौष्टिक बनाने के लिए इसमें सब्जियां मिलाएं. दो अंडों को फेंटकर उसमें प्याज, टमाटर, पालक, हरी मिर्च और शिमला मिर्च मिलाएं. कम तेल में पकाएं ताकि यह और हेल्दी रहे.
मूंग दाल चीला
मूंग दाल चीला स्वादिष्ट होने के साथ-साथ प्रोटीन से भरपूर नाश्ता है. दाल को रातभर भिगोकर पीस लें और इसमें अदरक, हरी मिर्च, प्याज और धनिया मिलाएं. इसे नॉन-स्टिक तवे पर कम तेल में पकाएं.यह नाश्ता खासकर वजन घटाने वालों के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें कार्ब्स कम और प्रोटीन ज्यादा होता है.
स्प्राउट सलाद
छुट्टी के दिन कुछ हल्का लेकिन एनर्जेटिक खाएं. स्प्राउट्स यानी अंकुरित दालें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं. इसमें टमाटर, खीरा, प्याज, नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर एक ताज़ा सलाद तैयार करें. यह डिश शरीर को एनर्जी देने के साथ इम्यून सिस्टम मजबूत करती है.
वेजिटेबल पराठा विद दही
रविवार का दिन स्वाद और आराम दोनों का होता है. इस दिन बनाएं वेजिटेबल पराठा. गेहूं के आटे में कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, गोभी, पालक और मेथी डालें. थोड़ा सा तेल लगाकर तवे पर सेंकें.इसे ताज़े दही या आचार के साथ परोसें. यह पराठा फाइबर, आयरन और विटामिन से भरपूर होता है. बच्चों के लंचबॉक्स के लिए भी यह परफेक्ट है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.