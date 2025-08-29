कान में फस गया है कीड़ा तो तुरंत करें ये उपाय, वरना उठाना पड़ सकता है जोखिम
कई बार अचानक कान में कोई कीड़ा या छोटा जीव घुस जाता है। यह स्थिति न केवल डराने वाली होती है बल्कि असहज और दर्दनाक भी हो सकती है। कान एक बेहद संवेदनशील अंग है, इसलिए इसमें किसी भी बाहरी वस्तु का प्रवेश खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे समय में लोग घबराकर गलत तरीके अपनाते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। सही जानकारी और घरेलू उपाय अपनाकर कीड़े को बिना नुकसान पहुँचाए बाहर निकाला जा सकता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ आसान तरीके हैं जो घर पर ही अपनाए जा सकते हैं। ये तरीके सुरक्षित हैं और कीड़े को धीरे-धीरे बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे सात आसान और असरदार उपाय।
शांत रहें और जल्दबाजी ना करें
जब कान में कीड़ा चला जाए, तो सबसे पहले घबराने से बचें। घबराहट की वजह से लोग कान में उंगलियां डालते हैं, जिससे कीड़ा और अंदर चला जाता है। कान की नाज़ुक त्वचा को खरोंचने से संक्रमण भी हो सकता है। ऐसे समय में गहरी सांस लें और शरीर को रिलैक्स रखें। शांत रहने से आप सही तरीके से उपाय कर पाएंगे और कीड़ा खुद भी बाहर आने का मौका पा सकता है।
हल्का तेल डालें
कान में कीड़ा घुसने पर सबसे असरदार उपाय है कि उसमें नारियल तेल, सरसों का तेल या जैतून का तेल डालें। तेल की वजह से कीड़ा सांस नहीं ले पाएगा और खुद बाहर निकल आएगा। इसके लिए तेल को हल्का गुनगुना कर लें और 3–4 बूंद कान में डालें। ध्यान रहे कि तेल बहुत गरम न हो। यह तरीका न केवल कीड़े को बाहर लाने में मदद करता है बल्कि कान के दर्द और जलन को भी कम कर देता है।
टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल
कई कीड़े रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे में अगर कान में कोई छोटा कीड़ा चला जाए, तो आप टॉर्च की हल्की रोशनी कान के बाहर डाल सकते हैं। हो सकता है कि कीड़ा रोशनी देखकर खुद बाहर निकल आए। ध्यान रखें कि रोशनी कान के बहुत पास न रखें, वरना गर्मी से जलन हो सकती है। यह तरीका बच्चों के कान से छोटे कीड़े निकालने में भी कारगर है। थोड़ी देर धैर्य से रोशनी डालते रहें।
कान को हल्का झुकाएँ
कई बार केवल कान को सही तरीके से झुकाने से भी कीड़ा बाहर आ सकता है। इसके लिए प्रभावित कान को नीचे की ओर झुका लें और हल्के से सिर हिलाएँ। गुरुत्वाकर्षण की वजह से कीड़ा बाहर गिर सकता है। इस दौरान कान में उंगली या कोई नुकीली चीज न डालें। यह आसान और सुरक्षित तरीका है, जिसे तुरंत आजमाया जा सकता है। खासकर छोटे कीड़े या पंख वाले जीव अक्सर ऐसे ही बाहर आ जाते हैं।
गुनगुना पानी डालें
अगर तेल या रोशनी से कीड़ा बाहर न आए, तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक ड्रॉपर या सिरिंज में हल्का गुनगुना पानी लेकर धीरे-धीरे कान में डालें। पानी के दबाव और तापमान से कीड़ा बाहर धकेला जा सकता है।
कान में शहद या ग्लिसरीन डालें
कुछ घरेलू उपायों में शहद और ग्लिसरीन भी काफी असरदार माने जाते हैं। इनका टेक्सचर गाढ़ा होता है, जिससे कीड़ा फँसकर धीरे-धीरे बाहर खिसक जाता है। 2–3 बूंद शहद या ग्लिसरीन कान में डालकर कुछ देर इंतजार करें। यह तरीका सुरक्षित है और कान में किसी तरह की जलन नहीं करता।
disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.