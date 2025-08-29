कान में फस गया है कीड़ा तो तुरंत करें ये उपाय, वरना उठाना पड़ सकता है जोखिम

कई बार अचानक कान में कोई कीड़ा या छोटा जीव घुस जाता है। यह स्थिति न केवल डराने वाली होती है बल्कि असहज और दर्दनाक भी हो सकती है। कान एक बेहद संवेदनशील अंग है, इसलिए इसमें किसी भी बाहरी वस्तु का प्रवेश खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे समय में लोग घबराकर गलत तरीके अपनाते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। सही जानकारी और घरेलू उपाय अपनाकर कीड़े को बिना नुकसान पहुँचाए बाहर निकाला जा सकता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ आसान तरीके हैं जो घर पर ही अपनाए जा सकते हैं। ये तरीके सुरक्षित हैं और कीड़े को धीरे-धीरे बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे सात आसान और असरदार उपाय।