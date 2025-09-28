10 मिनट में DIY ग्लो: घर पर ही इन 7 चीजों का इस्तेमाल करें, बल्ब की तरह चमक जायेगा चेहरा !

आजकल हर लड़की चाहती है कि उसका चेहरा हमेशा दमकता दिखे, लेकिन अब महंगे पार्लर की जरूरत नहीं है. घर पर मौजूद साधारण चीजों से भी आप अपने चेहरे को तुरंत निखार और ग्लो दे सकती हैं. इस फोटो गैलरी में हम आपको 7 आसान और असरदार घरेलू उपाय बताएँगे , जिन्हें आप सिर्फ 10 मिनट में आजमा सकती हैं जिससे न सिर्फ आपकी त्वचा चमकेगी, बल्कि आप खुद को ताजगी और एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगी.