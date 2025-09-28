10 मिनट में DIY ग्लो: घर पर ही इन 7 चीजों का इस्तेमाल करें, बल्ब की तरह चमक जायेगा चेहरा !
आजकल हर लड़की चाहती है कि उसका चेहरा हमेशा दमकता दिखे, लेकिन अब महंगे पार्लर की जरूरत नहीं है. घर पर मौजूद साधारण चीजों से भी आप अपने चेहरे को तुरंत निखार और ग्लो दे सकती हैं. इस फोटो गैलरी में हम आपको 7 आसान और असरदार घरेलू उपाय बताएँगे , जिन्हें आप सिर्फ 10 मिनट में आजमा सकती हैं जिससे न सिर्फ आपकी त्वचा चमकेगी, बल्कि आप खुद को ताजगी और एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगी.
हल्दी और दूध का फेस पैक
हल्दी और दूध का कॉम्बो त्वचा को तुरंत निखार देता है, हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और दूध से त्वचा मुलायम और ग्लोइंग बनती है. 10 मिनट में यह पैक चेहरे की डेड स्किन हटाकर निखार लाता है और त्वचा की नेचुरल चमक बढ़ाता है.
शहद और नींबू का ग्लो पैक
शहद और नींबू का मिश्रण चेहरे को साफ करता है और नेचुरल चमक देता है, शहद त्वचा को मॉइस्चराइज करता है जबकि नींबू धीरे-धीरे डार्क स्पॉट्स कम करता है. यह पैक 10 मिनट में चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग बना देता है.
दही और चावल का स्क्रब
दही और पिसे हुए चावल का स्क्रब त्वचा की गंदगी और डेड कोशिकाओं को हटाता है, इसे हल्के हाथों से चेहरे पर 5–10 मिनट मसाज करें.
खीरा और गुलाब जल पैक
खीरे का रस और गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा को ठंडक और ताजगी मिलती है, यह पैक त्वचा के पिंपल और सूजन कम करने में मदद करता है और 10 मिनट में त्वचा फ्रेश और ग्लोइंग नजर आती है
आलू और शहद का निखार पैक
आलू का रस और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा के डार्क स्पॉट्स हलके होते हैं और निखार आता है, यह पैक 10 मिनट में त्वचा को चमकदार और स्वस्थ दिखाता है.
बेसन और दही का फेस पैक
बेसन और दही का मिश्रण त्वचा की गंदगी हटाता है और स्किन टोन सुधारता है, इसे हल्के हाथों से चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं यह पैक त्वचा को ग्लोइंग और मुलायम बनाता है
पपीता और शहद का फेस पैक
पपीते का पेस्ट और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा को ग्लो मिलता है, पपीता एक्सफोलिएट करता है और शहद में नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है.
