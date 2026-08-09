Earwax Removal: कान का मैल साफ करने के लिए भूलकर भी न करें ये गलती, कहीं लेने के देने न पड़ जाए; घर पर ही आजमाएं ये आसान ट्रिक
Earwax Removal Tips: कान में जमा होने वाला मैल जिसे अंग्रेजी में Earwax कहा जाता है, एक प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है. यह कान के अंदर धूल-मिट्टी और बाहरी कणों को जाने से रोकने में मदद करता है. लेकिन, बज मैल ज्यादा जमा हो जाए और कान बंद-सा महसूस होने लगे, तो परेशानी में आकर कॉटन बड या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें क्योंकि इसका असर आपके कानों पर बुरा पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप भी कान के मैल से परेशान है तो कुछ घरेलू तरीके अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं.
कान के मैल को कैसे करें नरम?
हल्का गुनगुना पानी कान के मैल को नरम करने में मदद कर सकता है. लेकिन पानी सीधे कान के अंदर डालने के बजाय कान की सफाई के लिए सुरक्षित Earwax Softening Drops का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है. किसी भी तरह का घरेलू प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि कान का पर्दा सुरक्षित है.
तेल से कान के सख्त मैल को करें मुलायम
अगर आपके कान का मैल काफी सख्त हो चुका है तो आप जैतून या मिनरल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते है, इससे कान का मैल नरम हो जाता है और प्राकृतिक तौर से बाहर भी निकल आता है.
कान के मैल के लिए बेबी ऑयल का भी करते हैं इस्तेमाल
बेबी ऑयल को भी कभी-कभी कान के मैल को नरम करने के लिए घरेलू उपाय के तौर पर बताया जाता है. लेकिन हर व्यक्ति के कान की स्थिति एक जैसी नहीं होती.
कान का मैल निकालने के लिए भाप न लें
कान का मैल निकालने के लिए चेहरे पर भाप लेने का नुस्खा सोशल मीडिया और घरेलू उपायों में खूब बताया जाता है, लेकिन कान में गर्म भाप देना सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता. इससे जलने का खतरा हो सकता है और मैल निकलने की गारंटी भी नहीं होती. इसलिए इस तरीके से बचना बेहतर है.
कॉटन बड से कान कुरेदना पड़ सकता है भारी
कान साफ करने के चक्कर में कॉटन बड को अंदर तक डालना सबसे आम गलतियों में से एक है. इससे मैल बाहर निकलने के बजाय और अंदर धकेला जा सकता है. ज्यादा जोर लगाने पर कान की नली में चोट या कान के पर्दे को नुकसान भी पहुंच सकता है.
कब कान के डॉक्टर को दिखाना जरूरी?
अगर कान में लगातार दर्द हो, सुनाई कम दे, कान से पानी या पीप निकले, खून आए, तेज चक्कर आए या कान बंद रहने की समस्या बनी रहे, तो घरेलू नुस्खे आजमाने के बजाय कान के डॉक्टर से संपर्क करें. ऐसे मामलों में डॉक्टर जरूरत पड़ने पर सुरक्षित तरीके से कान के मैल निकाल सकते हैं.