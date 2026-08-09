Earwax Removal: कान का मैल साफ करने के लिए भूलकर भी न करें ये गलती, कहीं लेने के देने न पड़ जाए; घर पर ही आजमाएं ये आसान ट्रिक

Earwax Removal Tips: कान में जमा होने वाला मैल जिसे अंग्रेजी में Earwax कहा जाता है, एक प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है. यह कान के अंदर धूल-मिट्टी और बाहरी कणों को जाने से रोकने में मदद करता है. लेकिन, बज मैल ज्यादा जमा हो जाए और कान बंद-सा महसूस होने लगे, तो परेशानी में आकर कॉटन बड या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें क्योंकि इसका असर आपके कानों पर बुरा पड़ सकता है. ऐसे में अगर आप भी कान के मैल से परेशान है तो कुछ घरेलू तरीके अपनाकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं.