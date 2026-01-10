e-Vitara vs Creta EV vs Curvv EV: रेंज, पावर और सेफ्टी में कौन बनेगा असली इलेक्ट्रिक SUV किंग?

Tech & Features

e-Vitara: लेवल 2 ADAS, एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, एक 360° कैमरा और प्रीमियम ऑडियो प्रदान करती है.



Creta EV: लेवल 2 ADAS, एक पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और इंटीग्रेटेड कनेक्टेड टेक (जैसे, ब्लू लिंक, OTA अपडेट) के साथ आती है साथ ही अतिरिक्त स्टोरेज के लिए एक "फ्रंक" भी है.



Curvv EV: इसमें ADAS, एक बड़ी स्क्रीन, अच्छी इंटीरियर फिटमेंट और प्रैक्टिकल स्पेस जैसे आधुनिक फीचर्स भी हैं ये सभी प्रीमियम अनुभव और उपयोगिता प्रदान करने के उद्देश्य से हैं.