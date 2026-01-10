  • Home>
  • Gallery»
  • e-Vitara vs Creta EV vs Curvv EV: रेंज, पावर और सेफ्टी में कौन बनेगा असली इलेक्ट्रिक SUV किंग?

e-Vitara vs Creta EV vs Curvv EV: रेंज, पावर और सेफ्टी में कौन बनेगा असली इलेक्ट्रिक SUV किंग?

Maruti e-Vitara, Hyundai Creta EV और Tata Curvv EV मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में दमदार विकल्प हैं. तीनों में अच्छी रेंज, मजबूत परफॉर्मेंस, आधुनिक फीचर्स और जरूरी सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे ये अलग-अलग जरूरतों वाले EV खरीदारों को आकर्षित करती हैं.


By: Anshika thakur | Published: January 10, 2026 1:01:59 PM IST

Follow us on
Google News
e vitara vs creta ev vs curvv ev - Photo Gallery
1/7

Battery & Range

Maruti e-Vitara: दो बैटरी साइज़ में उपलब्ध है 49 kWh और 61 kWh. बड़े पैक से एक बार चार्ज करने पर 500 km तक की रेंज मिलने का दावा किया गया है.

Hyundai Creta EV: 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी के साथ उपलब्ध है बैटरी साइज़ के आधार पर लगभग 390–510 km की रेंज का दावा किया गया है.

Tata Curvv EV: रेंज के मामले में सबसे अच्छी मानी जाती है इसके सबसे बड़े पैक से एक बार चार्ज करने पर लगभग 500 km+ की रेंज मिलती है.

You Might Be Interested In
Maruti Suzuki e vitara - Photo Gallery
2/7

Power & Performance

e-Vitara: 49 kWh यूनिट 142 bhp और 189 Nm का टॉर्क पैदा करती है 61 kWh वर्जन 172 bhp (2WD) और AWD फॉर्म में 300 Nm देता है.

Creta EV: छोटा 42 kWh मोटर 133 bhp पैदा करता है 51.4 kWh वेरिएंट लगभग 169 - 171 bhp पैदा करता है.

Tata Curvv EV: आम तौर पर अपनी बड़ी बैटरी (55 kWh) और मजबूत इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रतिस्पर्धी परफॉर्मेंस देती है जो एक्सेलरेशन और हाई रेंज का अच्छा मिश्रण प्रदान करती है.

Hyundai Creta EV - Photo Gallery
3/7

Pricing & Positioning

e-Vitara: कीमत लगभग ₹20 लाख+ (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है.

Creta EV: वेरिएंट के आधार पर कीमत लगभग ₹18–24 लाख एक्स-शोरूम के बीच है.

Curvv EV: इसकी कीमत (हालांकि वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग होती है) अक्सर क्रेटा EV के रेंज वेरिएंट के साथ कड़ी टक्कर देती है.

You Might Be Interested In
Tata Curvv EV - Photo Gallery
4/7

Tech & Features

e-Vitara: लेवल 2 ADAS, एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, एक 360° कैमरा और प्रीमियम ऑडियो प्रदान करती है.

Creta EV: लेवल 2 ADAS, एक पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और इंटीग्रेटेड कनेक्टेड टेक (जैसे, ब्लू लिंक, OTA अपडेट) के साथ आती है साथ ही अतिरिक्त स्टोरेज के लिए एक "फ्रंक" भी है.

Curvv EV: इसमें ADAS, एक बड़ी स्क्रीन, अच्छी इंटीरियर फिटमेंट और प्रैक्टिकल स्पेस जैसे आधुनिक फीचर्स भी हैं ये सभी प्रीमियम अनुभव और उपयोगिता प्रदान करने के उद्देश्य से हैं.

Maruti Suzuki e Vitara - Photo Gallery
5/7

Practicality & Storage

e-Vitara: इसमें फ्लेक्सिबल सीटिंग लेआउट और प्रीमियम मटीरियल के साथ एक प्रैक्टिकल इंटीरियर होने की उम्मीद है.

Creta EV: इसमें अच्छा स्टोरेज मिलता है 433 L बूट + 22 L फ्रंट ट्रंक ("फ्रंक") जो इसे रोज़ाना के इस्तेमाल और ट्रिप के लिए बहुत प्रैक्टिकल बनाता है.

Curvv EV: यह कॉम्पिटिटिव कार्गो और केबिन स्पेस देता है जिसे अक्सर फैमिली के इस्तेमाल के लिए हाइलाइट किया जाता है.

Hyundai Creta ev - Photo Gallery
6/7

Safety & Cabin Quality

e-Vitara: इसमें सात एयरबैग और एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी टेक सूट (लेवल-2 ADAS) शामिल है. इसे हाल ही में 5-स्टार इंडिया NCAP सेफ्टी रेटिंग (इंडिपेंडेंट क्रैश टेस्ट) भी मिली है.

Creta EV: इसमें छह एयरबैग, ABS, TPMS, और सेफ्टी बढ़ाने के लिए हायर ट्रिम्स पर ADAS उपलब्ध है.

Curvv EV: यह आम तौर पर मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी से लैस है जो अपने सेगमेंट की उम्मीदों से मेल खाती है.

You Might Be Interested In
Tata Curvv ev - Photo Gallery
7/7

Charging & Real-World Usability

e-Vitara: LFP बैटरी केमिस्ट्री (गर्मी में ज़्यादा स्टेबल और टिकाऊ) जो बैटरी की लंबी लाइफ में मदद करती है.

Creta EV: यह एक घंटे से भी कम समय में (लगभग 58 मिनट में 80%) हाई SOC तक फास्ट-चार्ज (DC) हो सकती है और AC होम चार्जर से जल्दी फुल चार्ज हो जाएगी.

Curvv EV: यह सामान्य हाईवे इस्तेमाल के लिए अच्छी चार्जिंग स्पीड और रियल-वर्ल्ड रेंज बैलेंस को सपोर्ट करती है.

Tags:
Electric SUV ComparisonEV Range ComparisonHyundai Creta EVMaruti e Vitara EVTata Curvv EV
e-Vitara vs Creta EV vs Curvv EV: रेंज, पावर और सेफ्टी में कौन बनेगा असली इलेक्ट्रिक SUV किंग? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

e-Vitara vs Creta EV vs Curvv EV: रेंज, पावर और सेफ्टी में कौन बनेगा असली इलेक्ट्रिक SUV किंग? - Photo Gallery
e-Vitara vs Creta EV vs Curvv EV: रेंज, पावर और सेफ्टी में कौन बनेगा असली इलेक्ट्रिक SUV किंग? - Photo Gallery
e-Vitara vs Creta EV vs Curvv EV: रेंज, पावर और सेफ्टी में कौन बनेगा असली इलेक्ट्रिक SUV किंग? - Photo Gallery
e-Vitara vs Creta EV vs Curvv EV: रेंज, पावर और सेफ्टी में कौन बनेगा असली इलेक्ट्रिक SUV किंग? - Photo Gallery