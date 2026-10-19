भारत की 7 जगहें, जहां दशहरे पर नहीं जलाया जाता ‘रावण’! कहीं ‘दामाद’ तो कहीं ‘पूर्वज’ मानकर होती है पूजा
Dussehra 2026: भारत भर में जहां एक तरफ विजय दशमी के मौके पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले दहन किए जाते हैं, वहीं देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि उसकी पूजा की जाती है. इन जगहों के लोगों की अपनी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं, जिनके अनुसार रावण को एक महान ज्ञानी, प्रकांड पंडित और शिव भक्त माना जाता है. उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव से लेकर मध्य प्रदेश के मंदसौर और रावनग्राम तक, कई ऐसी खास जगहें हैं जहां रावण के पुतले की राख मलने या उसका दहन करने के बजाय उसकी विधिवत आराधना की जाती है. आइए जानते हैं भारत की उन 7 खास जगहों के बारे में जहां दशहरे के दिन रावण दहन नहीं बल्कि रावण की पूजा का अनोखा रिवाज निभाया जाता है.
बिसरख गांव
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास स्थित बिसरख गांव को रावण का जन्मस्थान माना जाता है. यही वजह है कि इस पूरे इलाके में आज तक कभी भी रावण का पुतला नहीं जलाया गया. दशहरा के दिन यहां के लोग रावण का दहन करने के बजाय उसकी आत्मा की शांति और उसके ज्ञान की पूजा करते हैं, क्योंकि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रावण इस गांव का दामाद और महान ऋषि विश्रवा का पुत्र था.
मंदसौर
मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में रावण के प्रति लोगों की एक अलग ही आस्था देखने को मिलती है. ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी यहीं की रहने वाली थीं और रावण यहां का दामाद था. इस शहर में रावण की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित है. दशहरे के दिन यहां के लोग रावण वध पर शोक मनाते हैं और उसके मंदिर में जाकर उसकी पूजा-अर्चना करते हैं.
रावनग्राम गांव
मध्य प्रदेश के ही राजगढ़ जिले में स्थित 'रावनग्राम' नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां के लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं. इस गांव में रावण की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है. दशहरे के दिन जहां पूरा देश रावण दहन की खुशी मनाता है, वहीं इस गांव के लोग उदास रहते हैं और रावण की मूर्ति की पूजा कर भोग लगाते हैं.
कानपुर
उत्तर प्रदेश के कानपुर में शिवाला इलाके के पास दशहरे पर एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है. यहां स्थित प्रसिद्ध दशानन मंदिर साल में सिर्फ एक बार यानी विजय दशमी के दिन ही खुलता है. इस दिन सुबह-सर्च सैकड़ों लोग मंदिर पहुंचते हैं, रावण की मूर्ति के दर्शन करते हैं, तेल के दीये जलाते हैं और उसकी आरती उतारकर पूजा करते हैं.
जोधपुर
राजस्थान के जोधपुर शहर में मोदोंगरा गांव और शहर के कुछ अन्य हिस्सों में रावण के वंशज होने का दावा करने वाले लोग रहते हैं. जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में रावण की छतरी भी बनी हुई है. यहां के ब्राह्मण समाज के कुछ लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और दशहरे के दिन उसकी पूजा करने के बाद ही कोई अन्य अनुष्ठान करते हैं.
काकिनाडा
आंध्र प्रदेश के काकिनाडा शहर में भी रावण की पूजा करने की परंपरा है. यहां एक विशाल शिव मंदिर के पास रावण की मूर्ति स्थापित है. स्थानीय लोगों की मान्यता है कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा और परम भक्त था, इसलिए उसकी विद्वत्ता का सम्मान करते हुए वे दशहरे के दिन उसकी पूजा करते हैं और उसका वध करने से बचते हैं.
कांगड़ा जिला
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी रावण दहन की परंपरा नहीं निभाई जाती है. यहां के लोगों का मानना है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान और शिव भक्त था, इसलिए उसका अपमान करना या उसके पुतले को जलाना अशुभ होता है. इस वजह से यहां के स्थानीय लोग दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन करने के बजाय उसकी पूजा-अर्चना करना ही सही मानते हैं.