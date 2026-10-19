भारत की 7 जगहें, जहां दशहरे पर नहीं जलाया जाता ‘रावण’! कहीं ‘दामाद’ तो कहीं ‘पूर्वज’ मानकर होती है पूजा

Dussehra 2026: भारत भर में जहां एक तरफ विजय दशमी के मौके पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले दहन किए जाते हैं, वहीं देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि उसकी पूजा की जाती है. इन जगहों के लोगों की अपनी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं, जिनके अनुसार रावण को एक महान ज्ञानी, प्रकांड पंडित और शिव भक्त माना जाता है. उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव से लेकर मध्य प्रदेश के मंदसौर और रावनग्राम तक, कई ऐसी खास जगहें हैं जहां रावण के पुतले की राख मलने या उसका दहन करने के बजाय उसकी विधिवत आराधना की जाती है. आइए जानते हैं भारत की उन 7 खास जगहों के बारे में जहां दशहरे के दिन रावण दहन नहीं बल्कि रावण की पूजा का अनोखा रिवाज निभाया जाता है.