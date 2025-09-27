Durga Puja 2025: दिल्ली के 8 सबसे शानदार दुर्गा पूजा पंडाल्स, जानें हर जगह की खासियत

दिल्ली में दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कला एक उत्सव का जश्न है. जो हर साल नवरात्रि के समय में बनाया जाता है और इस साल भी 2025 में शहर के पंडाल्स भव्य सजावट, सुंदर सुंदर मूर्तियों और रंगीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खास है. अगर आप भी दिल्ली में रहते है और पूजा पंडाल्स 2025 देखना चाहते हैं, तो ये 8 पंडाल जरूर जाए.