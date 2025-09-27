Durga Puja 2025: दिल्ली के 8 सबसे शानदार दुर्गा पूजा पंडाल्स, जानें हर जगह की खासियत
दिल्ली में दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कला एक उत्सव का जश्न है. जो हर साल नवरात्रि के समय में बनाया जाता है और इस साल भी 2025 में शहर के पंडाल्स भव्य सजावट, सुंदर सुंदर मूर्तियों और रंगीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए खास है. अगर आप भी दिल्ली में रहते है और पूजा पंडाल्स 2025 देखना चाहते हैं, तो ये 8 पंडाल जरूर जाए.
सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल
सीआर पार्क को "दिल्ली की मिनी कोलकाता" कहा जाता है. यहां 50वें वर्ष में यह पंडाल सजावट, लाइव कार्यक्रम और असली बंगाली भोग से भरपूर है. यहां का माहौल पूरी तरह से उत्सव और भक्ति देखने को मिलती है.
कश्मीरी गेट कालीबाड़ी
1910 में स्थापित, यह पंडाल पारंपरिक बंगाली पूजा का अनुभव देता है. डाकर साज" शैली की मूर्तियों और सुंदर सजावट इसे दिल्ली के सबसे खूबसूरत पडांल्स में शामिल करती है.
मिंटो रोड पूजा समिति
पुराने पंडाल्स में से एक, .यहां का माहौल सरल और भक्तिपूर्ण है. यहां भजन, पूजा भोग और सामुदायिक कार्यक्रम इसे परिवारों के लिए खास बनाते हैं.
मयूर विहार-1 कालीबाड़ी
यह का पंडाल नया बना है लेकिन मयूर विहार-1 में आधुनिक थीम के साथ जैसे लोग पहले सजावट करते थे. वैसे ही आज भी वहीं खूबसूरती का मिश्रण देखने को मिलता है.
मातृ मंदिर समिति (सफदरजंग एन्क्लेव)
यह पंडाल अपनी भव्य मूर्तियों और खूबसूरत सजावट के लिए जाना जाता है. रवींद्र संगीत और धुनुची नृत्य इसे दर्शकों के लिए खास बनाते हैं.
तिमारपुर और सिविल लाइंस पूजा समिति
1914 से चली आ रही यह पंडाल पारंपरिक रस्मों और अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है. यह पुराने दिल्ली का अनुभव और सांस्कृतिक विरासत दिखाता है.
ग्रेटर कैलाश 2 दुर्गा पूजा
परिवार और समुदाय केंद्रित पंडाल, जहां गाना,नाचना और स्वादिष्ट भोग का आंनद लिया जा सकता है. शांत और सबसे मिलने - झुलने वाला वातावरण इसे सभी के लिए आकर्षक बनाता है.
लाजपत नगर दुर्गा पूजा
यह पंडाल काफी रंगीन और खूबसूरत माना जाता है. यहां का पारंपरिक अनुष्ठान, कार्यक्रम और उत्सव की रौनक इसे दिल्ली के प्रमुख पंडाल्स में शामिल करते है.
