Durga Puja 2025: दुर्गा पूजा पंचमी तिथि कब से होगी शुरू, बिल्व निमंत्रण और सिंदूर खेला का क्या है महत्व

दुर्गा पूजा 2025

नवरात्रि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है. ये त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है. लेकिन दुर्गा पूजा की शुरूआत पंचमी तिथि से मानी जाती है. दुर्गा पूजा बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, झारखंड और त्रिपुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है.