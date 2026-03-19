Durga Maa Ki Aarti Lyrics: चैत्र नवरात्रि में रोज पढ़ें मां दुर्गा की आरती, यहां सुनें, देखें और कर लें नोट

Durga Maa Ki Aarti Lyrics: गुरुवार (19 मार्च, 2026) से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है. गुरुवार सुबह घटस्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ कार्य किया गया. वहीं, नवरात्र के पहले दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई. मान्यता है कि कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा का घर में आगमन होता है. नवरात्र के नौ दिनों मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है.