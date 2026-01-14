18 में शादी, 26 में विधवा और 40 में बेटे को कंधा.. पहली पढ़ी-लिखी एक्ट्रेस की रुला देने वाली कहानी

कैसे बदली किस्मत? (How did their luck change?)

फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद दुर्गा खोटे ने एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने स्टूडियो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ठुकरा दिया और कई कंपनियों के लिए काम करना शुरू किया है. प्रभात फिल्म कंपनी के साथ काम करते हुए उन्होंने न्यू थिएटर्स, ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी और प्रकाश पिक्चर्स जैसी कंपनियों के लिए भी काम किया है. इसीलिए उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली फ्रीलांस महिला कलाकार माना जाता है. इस फैसले ने न सिर्फ उन्हें आज़ाद बनाया है. बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को भी बदल दिया है.