एक्टिंग, सिंगिंग और बिजनेस- सब में हिट हैं दुलकर सलमान, स्कूल की जूनियर पर हार बैठे दिल; फिल्मी है ‘दिग्गज सुपरस्टार के बेटे’ की लव स्टोरी!

आज साउथ सिनेमा के चमकते सितारे और देश के सबसे हैंडसम एक्टर्स में गिने जाने वाले दुलकर सलमान अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. 28 जुलाई 1986 को जन्मे दुलकर ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डैशिंग अंदाज से न सिर्फ मलयालम और तमिल बल्कि पूरे देश के दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. बॉलीवुड की फिल्म ‘कारवां’ से हिंदी दर्शकों का दिल जीतने वाले दुलकर भले ही किसी ट्रेडिशनल पैन-इंडिया फिल्म का हिस्सा न रहे हों, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी पैन-इंडिया स्टार से कम नहीं है. जब भी वे पर्दे पर आते हैं, इंटरनेट पर तहलका मच जाता है. दुलकर सलमान, एक बड़े मेगास्टार और दिग्गज अभिनेता ममूटी के बेटे हैं. फिल्मों में आने से पहले ही उन्होंने साल 2011 में अमाल सूफिया से शादी कर ली थी, जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. स्कूल के दिनों की पहचान से लेकर जीवनसाथी बनने तक का यह सफर बेहद खूबसूरत है. उनके जन्मदिन के मौके पर पर जानते हैं दुलकर सलमान की लव लाइफ और फिल्मी जर्नी से जुड़ी दिलचस्प बातें-