रिश्तेदारों को घर बुलाओ और पाओ ₹78,000 के फ्री वाउचर, मेहमान-नवाजी का पूरा खर्च उठाएगी सरकार; जानिए इस Viral स्कीम के बारे में!
A Dubai Invite Scheme: घर पर जब भी रिश्तेदार आते हैं तो मेहमान-नवाजी में थोड़ा-बहुत तो खर्च हो ही जाता है. लेकिन अब रिश्तेदार घर भी आएंगे और आपका एक भी पैसा खर्च भी नहीं होता. बदले में सरकार की ओर से ₹78,000 के फ्री वाउचर मिलेंगे. जी हां, यह कोई मजाक नहीं, बल्कि सरकार की स्कीम है जिसमें दोस्तों और रिश्तेदारों को घर बुलाने के लिए सरकार शानदार रिवॉर्ड दे रही है. यह स्पेशल ऑफर दुबई गवर्नमेंट के तहत आने वाले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चलाया है जहां दुबई के नागरिक चाहें तो अपने विदेशी रिश्तेदारों को घर बुला सकते हैं. बेशक इसके बदले में आपका खर्चा तो होगा लेकिन सरकार के शानदार ऑफर्स आपका दिन बना देंगे. अगर आप भी दुबई में रहते हैं या आपके रिश्तेदार भी दुबई के नागरिक हैं तो उन्हें फटाफट इस स्कीम के बारे में बताईए और टिकट कटाकर पहुंच जाइए उनके घर, क्योंकि मेहमान-नवाजी का खर्च तो सरकार उठा रही है. हालांकि इस स्पेशल स्कीम में अप्लाई करने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं. आपको पात्रता भी माननी होगी और एक तय प्रोसेस के तहत आवेदन करना होगा. जानिए क्या है पूरा प्रोसेस-
जानिए क्या है A Dubai Invite स्कीम?
दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म (DET) की 'A Dubai Invite' स्कीम के मुताबिक, अगर आप यूएई में रहते हैं और अपने दोस्त-रिश्तेदारों को दुबई बुलाते हैं तो आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से 3000 दिरहम यानी करीब ₹78,000 तक के रिवॉर्ड वाउचर मिलेंगे. सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन वाउचर्स का इस्तेमाल दुबई के बड़े-बड़े होटलों में ठहरने, लजीज खाना खाने, घूमने-फिरने और कैब (टैक्सी) बुकिंग जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकता है.
स्पेशल विनर को ₹2.34 लाख का वाउचर
अगर आपके पास रिश्तेदारों की लंबी लिस्ट है तो यह स्कीम आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है. इस स्कीम के तहत एक नागरिक को एक बार में ₹78,000 का वाउचर पैकेज मिलता है. लेकिन इस स्कीन के जरिए अधिकतम 3 रिवॉर्ड पैकेज हासिल कर सकते हैं यानी अलग-अलग ग्रुप्स में अपने करीबियों को बुलाते हैं, तो आपको कुल मिलाकर ₹2.34 लाख तक के बिल्कुल फ्री वाउचर्स मिल सकते हैं.
गिफ्ट वाउचर से क्या-क्या फायदा होगा?
A Dubai Invite स्कीम के तहत यूएई के प्रीमियम होटल जैसे W दुबई, द वेस्टिन, ला मेरिडियन और IHG जैसे दुनिया के सबसे शानदार और लग्जरी होटलों में फ्री या भारी डिस्काउंट पर स्टे की सुविधा मिलेगी. दुबई के मशहूर और लग्जरी रेस्टोरेंट्स में मुफ़्त या डिस्काउंटेड रेट पर लंच या डिनर कर सकते हैं. दुबई के फेमस टूरिज्म स्पॉट और थीम पार्क्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा. दुबई की फेमस Careem और Hala जैसी कैब सर्विस बुकिंग पर बंपर छूट का लाभ ले सकेंगे.
क्या है स्कीम के पीछे का मकसद?
पिछले कुछ महीनों में वैश्विक तनाव और युद्ध के हालात के कारण दुबई के टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ा है. वैसे भी गर्मियों के मौसम में दुबई में पर्यटकों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि स्थानीय लोग अपने करीबियों को बुलाएं, ताकि शहर के होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म इंडस्ट्री में फिर से वही रौनक लौट आए.
कब और कैसे बुलाएं फ्रेंड और रिलेटिव्स?
A Dubai Invite स्कीम के तहत अपने दोस्त और रिश्तेदारों को 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के बीच दुबई बुला सकते हैं जिसकी एवज में मिले वाउचर्स को 31 दिसंबर 2026 तक यूज किया जा सकता है.
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक, UAE का नागरिक या वहां का वैध निवासी, जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो और उसके पास वैध Emirates ID हो. आने वाला दोस्त या रिश्तेदार भारत या किसी भी अन्य देश का नागरिक होना चाहिए. गेस्ट को 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के बीच दुबई पहुंचना होगा. भारत से जाने वाले दोस्त-रिश्तेदारों के पास वैलिड टूरिस्ट वीजा या वीजा ऑन अराइवल होना चाहिए.
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
यदि आपके रिश्तेदार या दोस्त भी दुबई के नागरिक या स्थाई निवासी हैं तो उन्हें इस स्कीम के बारे में बताईए क्योंकि आवेदन फॉर्म भरकर वही आपको नॉमिनेट करेंगे. एक बार में एक फॉर्म फिल होगा जिसमें 5 लोगों के नाम जोड़ सकते हैं. अगर रिश्तेदार ज्यादा हैं तो नया फॉर्म भरना होगा. गल्फ न्यूज के मुताबिक, जैसे ही आप या आपके रिश्तेदार दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, सिस्टम अपने आप एंट्री वेरिफाई कर लेगा और आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट वेरिफाई नहीं कराने पड़ेंगे. सबसे अच्छी बात तो यह है कि लैंडिंग के 72 घंटे के अंदर इनवाइट करने वाले को ईमेल के जरिए रिवॉर्ड वाउचर्स मिल जाएंगे.
इन बातों का रखें खास ख्याल
'ए दुबई इनवाइट' स्कीम के तहत कुछ सावधानियां बरतनी होंगी. यदि आपका नाम एक रिश्तेदार ने रजिस्टर कर दिया है तो दूसरा रिश्तेदार फॉर्म सब्मिट नहीं कर पाएगा क्योंकि सिस्टम एक गेस्ट की एक ही एंट्री एक्सेप्ट करेगा. हालांकि आप चाहें तो स्कीम के खत्म होने के बाद, दोबारा दुबई आ सकते हैं लेकिन स्कीम का लाभ उठाने के लिए एक ही बार रजिस्टर किया जा सकेगा. इस स्कीम में टूरिस्टों का वीजा शामिल नहीं है, वो आने वाले मेहमान को खुद से अप्लाई करके बनवाना होगा.