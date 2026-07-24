रिश्तेदारों को घर बुलाओ और पाओ ₹78,000 के फ्री वाउचर, मेहमान-नवाजी का पूरा खर्च उठाएगी सरकार; जानिए इस Viral स्कीम के बारे में!

A Dubai Invite Scheme: घर पर जब भी रिश्तेदार आते हैं तो मेहमान-नवाजी में थोड़ा-बहुत तो खर्च हो ही जाता है. लेकिन अब रिश्तेदार घर भी आएंगे और आपका एक भी पैसा खर्च भी नहीं होता. बदले में सरकार की ओर से ₹78,000 के फ्री वाउचर मिलेंगे. जी हां, यह कोई मजाक नहीं, बल्कि सरकार की स्कीम है जिसमें दोस्तों और रिश्तेदारों को घर बुलाने के लिए सरकार शानदार रिवॉर्ड दे रही है. यह स्पेशल ऑफर दुबई गवर्नमेंट के तहत आने वाले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चलाया है जहां दुबई के नागरिक चाहें तो अपने विदेशी रिश्तेदारों को घर बुला सकते हैं. बेशक इसके बदले में आपका खर्चा तो होगा लेकिन सरकार के शानदार ऑफर्स आपका दिन बना देंगे. अगर आप भी दुबई में रहते हैं या आपके रिश्तेदार भी दुबई के नागरिक हैं तो उन्हें फटाफट इस स्कीम के बारे में बताईए और टिकट कटाकर पहुंच जाइए उनके घर, क्योंकि मेहमान-नवाजी का खर्च तो सरकार उठा रही है. हालांकि इस स्पेशल स्कीम में अप्लाई करने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं. आपको पात्रता भी माननी होगी और एक तय प्रोसेस के तहत आवेदन करना होगा. जानिए क्या है पूरा प्रोसेस-