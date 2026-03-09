Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें?

Dubai Gold Discount: सोना हमेशा से निवेश और आभूषण के रूप में लोगों की पहली पसंद रहा है. ऐसे में सोने के शौकीनों और निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. हाल ही में दुबई में सोना रिकॉर्ड डिस्काउंट पर बिक रहा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और जंग की वजह से गोल्ड सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल रही है. इस स्थिति के चलते कई खरीदार और निवेशक यह जानना चाहते हैं कि दुबई में सस्ता हुआ सोना भारत के बाजार को कैसे प्रभावित कर सकता है और क्या यह गोल्ड खरीदने का सही समय है.