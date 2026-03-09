  • Home>
  • Gallery»
  • Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें?

Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें?

Dubai Gold Discount: सोना हमेशा से निवेश और आभूषण के रूप में लोगों की पहली पसंद रहा है. ऐसे में सोने के शौकीनों और निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. हाल ही में दुबई में सोना रिकॉर्ड डिस्काउंट पर बिक रहा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और जंग की वजह से गोल्ड सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल रही है. इस स्थिति के चलते कई खरीदार और निवेशक यह जानना चाहते हैं कि दुबई में सस्ता हुआ सोना भारत के बाजार को कैसे प्रभावित कर सकता है और क्या यह गोल्ड खरीदने का सही समय है.


By: Shubahm Srivastava | Published: March 9, 2026 8:36:33 PM IST

Follow us on
Google News
Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
1/9

सोने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर

सोने के शौकीनों और निवेशकों के लिए इस समय एक अहम खबर सामने आई है. दुबई में सोना इन दिनों रिकॉर्ड डिस्काउंट पर बिक रहा है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण गोल्ड सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में कीमतों में अस्थिरता देखने को मिल रही है.

You Might Be Interested In
Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
2/9

दुबई क्यों बना गोल्ड ट्रेडिंग का बड़ा केंद्र

दुबई एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए एक प्रमुख गोल्ड ट्रेडिंग हब माना जाता है. यहां से कई देशों में सोने का आयात और निर्यात होता है. दुबई का गोल्ड मार्केट अपने टैक्स फायदे, मजबूत ट्रेडिंग नेटवर्क और तेज सप्लाई सिस्टम के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.

Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
3/9

मिडिल ईस्ट युद्ध से सप्लाई चेन पर असर

हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान, अमेरिका तथा इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष का असर गोल्ड ट्रेड पर भी देखने को मिल रहा है. युद्ध के कारण कई इलाकों में एयरस्पेस आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है. इसके चलते शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में बाधा आई है और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है.

You Might Be Interested In
Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
4/9

दुबई में सोना सस्ता क्यों हुआ

युद्ध और अनिश्चितता के कारण कई खरीदार फिलहाल नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं. इसके अलावा शिपिंग और इंश्योरेंस लागत में भी तेज बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में ट्रेडर्स अतिरिक्त स्टोरेज और फंडिंग लागत से बचने के लिए सोने पर लगभग 30 डॉलर प्रति औंस तक का डिस्काउंट दे रहे हैं.

Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
5/9

भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है

भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड आयातकों में से एक है और दुबई से भी बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है. इसके बावजूद फिलहाल इस डिस्काउंट का सीधा असर भारतीय बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पहले से ही पर्याप्त गोल्ड स्टॉक मौजूद है, इसलिए बाजार में तुरंत कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है.

Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
6/9

लॉजिस्टिक्स और सप्लाई में बढ़ी चुनौतियां

कुछ गोल्ड शिपमेंट्स फिलहाल रास्ते में फंसी हुई हैं और मिडिल ईस्ट से आने वाले गोल्ड डोर की सप्लाई में देरी हो रही है. MMTC-PAMP जैसे बड़े रिफाइनर्स को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे ट्रेडर्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है.

Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
7/9

गोल्ड कीमतों को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल भारत में सोने की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए तुरंत किसी बड़ी कमी की संभावना नहीं है. लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो भविष्य में सोने की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
8/9

भारत में सोने की मौजूदा कीमत

भारत में हाल ही में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,170 रुपये घटकर करीब 1,59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है, जो इससे पहले लगभग 1,60,580 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

You Might Be Interested In
Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
9/9

डिस्क्लेमर

यह जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी गई है. इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए. सोने की कीमतें बाजार की स्थिति के अनुसार बदल सकती हैं, इसलिए किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.

Tags:
Dubai gold discountDubai gold priceGold Price Indiagold trading newsMiddle East conflict gold impact
Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery
Gold Discount News: मिडिल ईस्ट तनाव का असर, दुबई में गोल्ड हुआ सस्ता! क्या भारत में भी गिरेंगी कीमतें? - Photo Gallery