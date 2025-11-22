दुबई एयर शो में देश का गौरव, तेजस क्रैश में शहीद हुए जांबाज़ विंग कमांडर नमांश स्याल को सलाम!

Dubai Air Show Fighter Jet Accident: दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान अल मख़तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेहद ही दुखद घटना देखने को मिली. जहां, भारतीय वायु सेना का फाइटर जेट तेजस इस एयर शो के दौरान बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दर्दनाक हादसे में विमान के पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल शहीद हो गए. यह क्रैश स्थानीय समय के अनुसार दोपहर लगभग दो बजे हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है.

शहीद नमांश स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले के रहने वाले थे. उनकी मृत्यु की खबर के बाद से उनके परिवार में मातम छा गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस दुर्घटना पर भारतीय वायु सेना ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि हादसे के कारणों की जांचे के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की जा रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने शहीद पायलट को श्रद्धांजलि भी दी है.