Dry Cough: रात में सोते समय क्यों बढ़ जाती है सूखी खांसी, जानें वजह और कब लें डॉक्टर से सलाह
Dry Cough: सूखी खांसी रात के समय आपकी नींद में खलल बन सकती है. इसके कई कारण हैं. बहुत से घरेलु उपचार से आप इस सूखी खांसी या ड्राई कफ से निजात पा सकते हैं. सूखी खांसी एलर्जी, इंफेक्शन, अस्थमा के कारण हो सकती है.
सूखी खांसी अक्सर रात के समय बहुत तेजी से बढ़ जाती है और बार-बार खांसी आने से परेशानी का सामना करना पड़ता है और नींद भी खराब होती है.
रात में सूखी खांसी इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि जब हम लेटते हैं तो ग्रैविटी की वजह से बलगम गले में जमा होना, शुष्क हवा और एसिड रिफ्लक्स (GERD), या एलर्जी का कारण होता है.
यह दिक्कत ज्यादातर अस्थमा, या फिर रात में कोर्टिसोल लेवल कम होने या बेडरूम में धूल-कणों से भी ट्रिगर होती है. रात के समय जब हम लेटते हैं तो सीधे लेटने से नाक और साइनस का बलगम गले के पिछले हिस्से में जमा होने लगता है, जिससे खांसी आती है.
साथ ही रात के समय पेट का एसिड रात में ऊपर की ओर आता है. एसिड ग्रासनली (esophagus) में आ जाता है, जिससे गले में जलन और खांसी होती है.
इसके लिए आप घर पर भी घरेलु इलाज कर सकते हैं, आप शहद या गुनगुना पानी को पिएं. इससे गले को आराम मिलता है. साथ ही रूम में ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं. इससे आपको आराम मिलता है.
अगर इन सब चीजों के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. साथ ही इस दौरान अगर आपको खांसी करते समय सीने में दर्द या कोई और तकलीफ हो रही है तो जांच जरूर करवाएं.