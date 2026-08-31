‘दृश्यम 3’ के सितारों की फीस ने उड़ाए होश, अजय देवगन से तब्बू तक किसने लिए कितने पैसे? देखें पूरी लिस्ट

Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दृश्यम 3’ की रिलीज का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. आपको बता दें कि यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के लिए कलाकारों ने खूब पैसा मिला है. आइए जानते हैं सभी एक्टर्स की फीस.