इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें, अभिनेत्री पर फिदा हुए फैंस; तारीफों के बांधे पुल

Ishita Dutta Shares Drishyam 3 BTS: हाल ही में अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ थिएटर्स में रिलीज हुई. इस फिल्म की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं. अब फिल्म में अजय देवगन की बड़ी बेटी की भूमिका में मौजूद एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने फिल्म की बीटीएस तस्वीरें साझा की हैं. देखें तस्वीरें.