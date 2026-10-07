इशिता दत्ता ने शेयर की ‘दृश्यम 3’की BTS तस्वीरें, अभिनेत्री पर फिदा हुए फैंस; तारीफों के बांधे पुल
Ishita Dutta Shares Drishyam 3 BTS: हाल ही में अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ थिएटर्स में रिलीज हुई. इस फिल्म की लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं. अब फिल्म में अजय देवगन की बड़ी बेटी की भूमिका में मौजूद एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने फिल्म की बीटीएस तस्वीरें साझा की हैं. देखें तस्वीरें.
शेयर की BTS तस्वीरें
‘दृश्यम 3’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इसी बीच एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने फिल्म के सेट से कुछ BTS तस्वीरें शेयर की हैं.
डायरेक्टर के साथी साझा की तस्वीर
अभिनेत्री ने फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक के साथ भी तस्वीर शेयर कीं. इसमें वह डायरेक्टर के साथ सेल्फी लेती दिख रही हैं.
श्रिया सरन संग भी आईं नजर
एक तस्वीर एक्ट्रेस ने फिल्म में अजय देवगन की पत्नी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री श्रिया सरन संग शेयर की है. इसमें इशिता दत्ता कोर्ट में बैठी हुई हैं.
क्रू मेंबर्स संग साझा की तस्वीरें
इशिता दत्ता ने शूटिंग के दौरान मोजूद फिल्म के सभी क्रू मेंबर्स संग तस्वीरें साझा की हैं. सभी तस्वीरें वह एक्टिंग में डूबी हुई नजर आ रही हैं.
यूजर्स कर रहे तारीफ
एक्ट्रेस द्वारा साझा की गई तस्वीरें देख नेटिजंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि वह काफी खूबसूरत लग रही हैं. वहीं एक ने कहा कि उन्होंने फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है.
सोशल मीडिया पर रहती हैं एक्टिव
इशिता दत्ता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टा पर 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं.