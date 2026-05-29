गलती से भी सुबह खाली पेट न करें इस चीज का सेवन, एसिडिटी से लेकर इन बीमारी की हो सकती दिक्कत

Khali Pet Chai Pina: भारत में ज्यादातर लोगों की सुबह चाय से शुरू होती है. कई लोग खाली पेट चाय पीने की आदत रखते हैं, लेकिन ये आदत शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती है. खाली पेट चाय पीने से पेट, मेटाबॉलिज्म और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इसलिए इसके नुकसान जानना बेहद जरूरी है.