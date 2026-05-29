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गलती से भी सुबह खाली पेट न करें इस चीज का सेवन, एसिडिटी से लेकर इन बीमारी की हो सकती दिक्कत

Khali Pet Chai Pina: भारत में ज्यादातर लोगों की सुबह चाय से शुरू होती है. कई लोग खाली पेट चाय पीने की आदत रखते हैं, लेकिन ये आदत शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती है. खाली पेट चाय पीने से पेट, मेटाबॉलिज्म और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इसलिए इसके नुकसान जानना बेहद जरूरी है.


By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 29, 2026 11:08:51 AM IST

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जी मिचलाने की समस्या

सुबह खाली पेट चाय पीने से कई लोगों को मतली या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है. चाय पेट की अंदरूनी परत को प्रभावित करती है जिससे बेचैनी बढ़ती है.

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एसिडिटी बढ़ने का खतरा

चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ाते हैं. इससे गैस, जलन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

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शरीर में डिहाइड्रेशन

खाली पेट चाय पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है. खासकर गर्मियों में ये आदत कमजोरी और थकान का कारण बन सकती है.

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मेटाबॉलिज्म पर असर

सुबह सिर्फ चाय पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है. इससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है और पेट संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

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एंजाइटी और बेचैनी

खाली पेट कैफीन तेजी से शरीर में असर करता है. इससे हार्ट रेट बढ़ सकती है, घबराहट महसूस हो सकती है और एंजाइटी की समस्या हो सकती है.

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क्या करना चाहिए

सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना बेहतर माना जाता है. चाय पीनी हो तो उसके साथ हल्का नाश्ता या स्नैक जरूर लें ताकि शरीर पर बुरा असर न पड़े.

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Drinking Tea Empty Stomachkhali pet chai peene ke nuksantea disadvantages
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