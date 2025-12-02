  • Home>
  • Gallery»
  • गिरते शेयर ने मचाया तूफान! 70% नुकसान के बाद अचानक उछाल, जानें कारण

गिरते शेयर ने मचाया तूफान! 70% नुकसान के बाद अचानक उछाल, जानें कारण

एयरपोर्ट से जुड़ी सर्विस देने वाली टेक कंपनी ड्रीमफोल्क्स के शेयर में सोमवार को तेज़ी देखी गई. 


By: Anshika thakur | Published: December 2, 2025 8:51:36 AM IST

Follow us on
Google News
Stock Market - Photo Gallery
1/6

DreamFolks

यह कंपनी बैंकों, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच एक एग्रीगेटर के तौर पर काम करके अपने कस्टमर्स को सर्विस देता है.

Indian Stock market - Photo Gallery
2/6

Stock Surge

ड्रीमफोक्स शेयर में यह उछाल इसलिए भी खास है क्योंकि इसके निवेशकों को पिछले एक साल में बड़ा झटका लगा है. हां, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 70% से ज़्यादा की गिरावट आई है और ड्रीमफोक्स के शेयर की कीमत में करीब 300 रुपये की गिरावट आई है.

Stock Market - Photo Gallery
3/6

Stock Market

सोमवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान ड्रीमफोक्स स्टॉक अपने पिछले बंद भाव 121 रुपये से थोड़ी बढ़त के साथ खुला और फिर 126.98 रुपये पर पहुंच गया.इस बढ़त का असर कंपनी के मार्केट कैप पर भी देखा गया जो बढ़कर 657.88 करोड़ रुपये हो गया.

DreamFolks - Photo Gallery
4/6

Share Price

पिछले छह महीनों में इस टेक स्टॉक में 50 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई है इसलिए हाल की बढ़त ने निवेशकों को राहत दी है. ड्रीमफोक्स शेयर में इस उछाल के पीछे के कारणों की बात करें तो कंपनी द्वारा एक बड़ी डील किए जाने की खबर है.

Indian Stock market - Photo Gallery
5/6

Investment

रिपोर्ट के अनुसार ड्रीमफोल्क्स दुबई की ETT सॉल्यूशंस में 60.24% हिस्सेदारी खरीदने वाली है जो बाद में इसकी विदेशी सब्सिडियरी बन जाएगी.

Stock Market - Photo Gallery
6/6

डिस्क्लेमर

शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स से सलाह ज़रूर लें.

Tags:
DreamFolksInvestmentShare PriceStock marketStock Surge
गिरते शेयर ने मचाया तूफान! 70% नुकसान के बाद अचानक उछाल, जानें कारण - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गिरते शेयर ने मचाया तूफान! 70% नुकसान के बाद अचानक उछाल, जानें कारण - Photo Gallery
गिरते शेयर ने मचाया तूफान! 70% नुकसान के बाद अचानक उछाल, जानें कारण - Photo Gallery
गिरते शेयर ने मचाया तूफान! 70% नुकसान के बाद अचानक उछाल, जानें कारण - Photo Gallery
गिरते शेयर ने मचाया तूफान! 70% नुकसान के बाद अचानक उछाल, जानें कारण - Photo Gallery