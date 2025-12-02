गिरते शेयर ने मचाया तूफान! 70% नुकसान के बाद अचानक उछाल, जानें कारण
एयरपोर्ट से जुड़ी सर्विस देने वाली टेक कंपनी ड्रीमफोल्क्स के शेयर में सोमवार को तेज़ी देखी गई.
DreamFolks
यह कंपनी बैंकों, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच एक एग्रीगेटर के तौर पर काम करके अपने कस्टमर्स को सर्विस देता है.
Stock Surge
ड्रीमफोक्स शेयर में यह उछाल इसलिए भी खास है क्योंकि इसके निवेशकों को पिछले एक साल में बड़ा झटका लगा है. हां, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 70% से ज़्यादा की गिरावट आई है और ड्रीमफोक्स के शेयर की कीमत में करीब 300 रुपये की गिरावट आई है.
Stock Market
सोमवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग के दौरान ड्रीमफोक्स स्टॉक अपने पिछले बंद भाव 121 रुपये से थोड़ी बढ़त के साथ खुला और फिर 126.98 रुपये पर पहुंच गया.इस बढ़त का असर कंपनी के मार्केट कैप पर भी देखा गया जो बढ़कर 657.88 करोड़ रुपये हो गया.
Share Price
पिछले छह महीनों में इस टेक स्टॉक में 50 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई है इसलिए हाल की बढ़त ने निवेशकों को राहत दी है. ड्रीमफोक्स शेयर में इस उछाल के पीछे के कारणों की बात करें तो कंपनी द्वारा एक बड़ी डील किए जाने की खबर है.
Investment
रिपोर्ट के अनुसार ड्रीमफोल्क्स दुबई की ETT सॉल्यूशंस में 60.24% हिस्सेदारी खरीदने वाली है जो बाद में इसकी विदेशी सब्सिडियरी बन जाएगी.
डिस्क्लेमर
शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स से सलाह ज़रूर लें.