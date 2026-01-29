Dream Astrology: सपने में आग देखना शुभ या अशुभ? यह सुख का संकेत या संकट की चेतावनी, जानें

Fire in Dream

साथ ही यह विदेश यात्रा की ओर भी संकेत करता है.सपने में आग देखने का अर्थ है कि आप जल्द ही विदेश यात्रा पर भी जा सकते है. इसलिए सपने में स्वंय को आग से जलते देखना एक शुभ और अच्छा सपना माना जाता है.