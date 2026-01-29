  • Home>
  • Dream Astrology: सपने में आग देखना शुभ या अशुभ? यह सुख का संकेत या संकट की चेतावनी, जानें

Dream Astrology: सपने में आग देखना शुभ या अशुभ? यह सुख का संकेत या संकट की चेतावनी, जानें

Dream Astrology: हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है. हर किसी को अलग-अलग तरह के सपने आते हैं. जानते हैं अगर आप सपने में आग देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, यह देखना शुभ है या अशुभ, जानें.


By: Tavishi Kalra | Published: January 29, 2026 10:00:36 AM IST

सपनों का हमारा जीवन में विशेष महत्व है. सपने में आग देखना मिश्रित फल प्रदान कर सकता है. यह कई बार आपके लिए बड़ी चेतावनी हो सकती है तो कई बार आपके लिए सुख-समृद्धि का प्रतीक.

अगर आप सपने में अपने घर को जलते हुए देखते हैं तो यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है. सपने में अपना घर जलते हुए देखने का अर्थ है मान-सम्मान में वृद्धि, वैवाहिक जीवन में सुख, या कुंवारों के लिए विवाह का योग.

वहीं अगर आप सपने में आग से निकलता हुआ काला धुआं देख रहे हैं तो इसे अशुभ माना जा सकता है. इसका अर्थ गुप्त शत्रु, स्वास्थ्य समस्याएं, या दुर्घटना का संकेत हो सकता है.

अगर आप सपने में अनियंत्रित आग देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में भआवनाओं का अंसतुलन हो रहा है, या फिर आप किसी स्थिति पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं.

वहीं आग को देखने का यह भी अर्थ हो सकता है कि किसी नए काम की शुरुआत, क्रिएटिवीटी और आपके भविष्य में कुछ शानदार होने वाला है उसके संकेत.

साथ ही यह विदेश यात्रा की ओर भी संकेत करता है.सपने में आग देखने का अर्थ है कि आप जल्द ही विदेश यात्रा पर भी जा सकते है. इसलिए सपने में स्वंय को आग से जलते देखना एक शुभ और अच्छा सपना माना जाता है.

