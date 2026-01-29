Dream Astrology: सपने में आग देखना शुभ या अशुभ? यह सुख का संकेत या संकट की चेतावनी, जानें
Dream Astrology: हर सपने का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है. हर किसी को अलग-अलग तरह के सपने आते हैं. जानते हैं अगर आप सपने में आग देखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, यह देखना शुभ है या अशुभ, जानें.
Fire in Dream
सपनों का हमारा जीवन में विशेष महत्व है. सपने में आग देखना मिश्रित फल प्रदान कर सकता है. यह कई बार आपके लिए बड़ी चेतावनी हो सकती है तो कई बार आपके लिए सुख-समृद्धि का प्रतीक.
Fire in Dream
अगर आप सपने में अपने घर को जलते हुए देखते हैं तो यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है. सपने में अपना घर जलते हुए देखने का अर्थ है मान-सम्मान में वृद्धि, वैवाहिक जीवन में सुख, या कुंवारों के लिए विवाह का योग.
Fire in Dream
वहीं अगर आप सपने में आग से निकलता हुआ काला धुआं देख रहे हैं तो इसे अशुभ माना जा सकता है. इसका अर्थ गुप्त शत्रु, स्वास्थ्य समस्याएं, या दुर्घटना का संकेत हो सकता है.
Fire in Dream
अगर आप सपने में अनियंत्रित आग देख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में भआवनाओं का अंसतुलन हो रहा है, या फिर आप किसी स्थिति पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं.
Fire in Dream
वहीं आग को देखने का यह भी अर्थ हो सकता है कि किसी नए काम की शुरुआत, क्रिएटिवीटी और आपके भविष्य में कुछ शानदार होने वाला है उसके संकेत.
Fire in Dream
साथ ही यह विदेश यात्रा की ओर भी संकेत करता है.सपने में आग देखने का अर्थ है कि आप जल्द ही विदेश यात्रा पर भी जा सकते है. इसलिए सपने में स्वंय को आग से जलते देखना एक शुभ और अच्छा सपना माना जाता है.