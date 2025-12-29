कैंसर का काल है ये 5 फूड्स! डॉ. से जानिए शरीर को अंदर से साफ करने का सीक्रेट तरीका

साफ खाना पकाना

डीप फ्राइंग से बचें, जिससे जहरीला एक्रिलामाइड बनता है. इसके बजाय, स्टीमिंग या हल्के सॉटिंग (Sautéing) को चुनें. ये तरीके जीवन रक्षक पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं और आपके भोजन को रासायनिक रूप से साफ रखते हैं, जिससे आपके पेट की परत हानिकारक जलन पैदा करने वाले तत्वों से सुरक्षित रहती है.