कैंसर का काल है ये 5 फूड्स! डॉ. से जानिए शरीर को अंदर से साफ करने का सीक्रेट तरीका
डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि कैलोरी से ज़्यादा खाने की क्वालिटी मायने रखती है. रोज़ाना का खाना सूजन और खराब गट हेल्थ के ज़रिए जोखिम बढ़ाता है. परफेक्शन पर नहीं बल्कि लंबे समय के पैटर्न और स्मार्ट डाइट में बदलाव पर ध्यान दें.
क्लिनिकल जानकारी
अपने हालिया इंस्टाग्राम वीडियो में, डॉ. सेठी क्लिनिकल सबूतों और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विशेषज्ञता के आधार पर कैंसर से जुड़े खाद्य पदार्थों की पहचान करते हैं। यह गाइड बिना किसी डर वाली पाबंदी के, आपकी सेलुलर हेल्थ और गट माइक्रोबायोम की सुरक्षा के लिए जरूरी बदलावों पर जोर देती है.
ड्रिंक अपग्रेड
मीठे सोडा की जगह ग्रीन टी पिएं. डॉ. सेठी इसकी सलाह EGCG के लिए देते हैं, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है. यह कोशिकाओं की मरम्मत करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस व पुरानी सूजन से लड़ता है, जो अक्सर ट्यूमर के विकास से जुड़े होते हैं.
अपने पेट की रक्षा करें
रिफाइंड अनाज की जगह बाजरा या स्टील कट ओट्स लें. फाइबर से भरपूर ये विकल्प पाचन तंत्र की रक्षा करते हैं, एक स्वस्थ माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं, और इंसुलिन बढ़ाने वाले सफेद आटे की तुलना में कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को काफी कम करते हैं.
साफ खाना पकाना
डीप फ्राइंग से बचें, जिससे जहरीला एक्रिलामाइड बनता है. इसके बजाय, स्टीमिंग या हल्के सॉटिंग (Sautéing) को चुनें. ये तरीके जीवन रक्षक पोषक तत्वों को बनाए रखते हैं और आपके भोजन को रासायनिक रूप से साफ रखते हैं, जिससे आपके पेट की परत हानिकारक जलन पैदा करने वाले तत्वों से सुरक्षित रहती है.
सब्जियों की शक्ति
ब्रोकली, पत्तागोभी और फूलगोभी को प्राथमिकता दें. इनमें सल्फोराफेन होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसके बारे में डॉ. सेठी कहते हैं कि यह डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम को सक्रिय करता है. यह प्रक्रिया DNA की मरम्मत में मदद करती है और कैंसर के विकास के खिलाफ एक मजबूत सेलुलर सुरक्षा प्रदान करती है.
लीन प्रोटीन
बेकन जैसे प्रोसेस्ड मीट की जगह बीन्स, दाल या फैटी मछली लें. ये "सबसे अच्छे" विकल्प खतरनाक नाइट्रेट्स को खत्म करते हैं और साफ प्रोटीन प्रदान करते हैं, जो पुरानी सूजन को कम करता है और एक स्वस्थ आंतरिक वातावरण को सपोर्ट करता है.
एक्शन प्लान
रोकथाम निरंतरता पर आधारित है. डॉ. सेठी की सलाह है: आज एक "बुरी" आदत चुनें और कल उसे उसके "सबसे अच्छे" विकल्प से बदल दें. छोटे, रोज़ाना के बदलाव ही आपकी सबसे शक्तिशाली लंबी अवधि की सुरक्षा बनाते हैं.