इस बारिश नहीं खराब होगी तबियत! समोसे और पकौड़ों को कहिये ‘बाय’, इन 5 स्नैक्स के साथ एन्जॉय करिये ‘हेल्दी’ बारिश

बारिश आते ही गर्मागर्म चाय और पकौड़े खाने का मन हर किसी का करता है, लेकिन चाय और पकौड़े या कचौरी-समोसे जैसे स्नैक्स हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए इस बार बारिश को एंजॉय करिये हेल्दी स्नैक्स के साथ, जो टेस्टी तो हैं ही साथ में हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं. यहां ऐसे ही कुछ स्नैक्स के बारे में बताया गया है, जिसे आप आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं: