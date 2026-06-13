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इस बारिश नहीं खराब होगी तबियत! समोसे और पकौड़ों को कहिये ‘बाय’, इन 5 स्नैक्स के साथ एन्जॉय करिये ‘हेल्दी’ बारिश

बारिश आते ही गर्मागर्म चाय और पकौड़े खाने का मन हर किसी का करता है, लेकिन चाय और पकौड़े या कचौरी-समोसे जैसे स्नैक्स हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए इस बार बारिश को एंजॉय करिये हेल्दी स्नैक्स के साथ, जो टेस्टी तो हैं ही साथ में हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं. यहां ऐसे ही कुछ स्नैक्स के बारे में बताया गया है, जिसे आप आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं:


By: Shivangi Shukla | Published: June 13, 2026 7:07:35 PM IST

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सोया कबाब

प्रोटीन से भरपूर गर्मागर्म कबाब हरी चटनी के साथ बेहद टेस्टी लगते हैं. ये कम तेल में बनने वाली डिश स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर है.

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चना चाट

उबले हुए चनों की चाट भी हेल्दी स्नैक्स का एक अच्छा ऑप्शन है. यह प्रोटीन रिच होने के साथ जल्दी बन भी जाता है. बारिश में आप इसे भी बना सकते हैं.

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ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पनीर टिक्का बारिश एंजॉय करने के लिए एक बेहतरीन स्नैक्स है. यह प्रोटीन से भरपूर नाश्ता आपकी शाम की क्रेविंग्स और बारिश दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

Tags:
indian foodlifestyle
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