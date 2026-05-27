बेहद ग्लैमरस हैं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका, 44 साल की उम्र में भी यंग जनरेशन को देती हैं टक्कर, देखें खूबसूरत फोटोज

Ivanka Trump Photos: डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका काफी खूबसूरत हैं. वे अक्सर अपनी खूबसूरती के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर कुछ फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने अपने वीकेंड का फैशन गेटवे दिखाया, जिसमें वे ग्लैमरस अवतार में नजर आईं. उनका अंदाज किसी फैशनिस्टा से कम नहीं लगा. वे बीच पर बिकिनी लुक में जलवा बिखेरती नजर आईं. कभी वे अपने पति जेरेड कुशनर के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आईं. इन फोटोज को देखकर लोग उनके फिगर और उनकी फिटनेस के कायल हो गए हैं. उनकी फिटनेस को देखकर ये अंदाज लगा पाना काफी मुश्किल है कि उनके तीन बच्चे हैं.