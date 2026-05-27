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बेहद ग्लैमरस हैं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका, 44 साल की उम्र में भी यंग जनरेशन को देती हैं टक्कर, देखें खूबसूरत फोटोज

Ivanka Trump Photos: डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका काफी खूबसूरत हैं. वे अक्सर अपनी खूबसूरती के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने एक बार फिर कुछ फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने अपने वीकेंड का फैशन गेटवे दिखाया, जिसमें वे ग्लैमरस अवतार में नजर आईं. उनका अंदाज किसी फैशनिस्टा से कम नहीं लगा. वे बीच पर बिकिनी लुक में जलवा बिखेरती नजर आईं. कभी वे अपने पति जेरेड कुशनर के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आईं. इन फोटोज को देखकर लोग उनके फिगर और उनकी फिटनेस के कायल हो गए हैं. उनकी फिटनेस को देखकर ये अंदाज लगा पाना काफी मुश्किल है कि उनके तीन बच्चे हैं.


By: Deepika Pandey | Published: May 27, 2026 5:18:38 PM IST

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इवांका ने पति के साथ शेयर की फोटो - Photo Gallery
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पति के साथ शेयर की फोटो

उन्होंने पहली फोटो शेयर की, जिसमें इवांका ट्रंप अपने पति के साथ नजर आईं. दोनों का स्टाइल एक-दूसरे के लुक को पूरी तरह मैच कर रहा था. इवांका ने स्ट्रैपलेस गाउन पहना था. वहीं जेरेड ने नेवी ब्लू शर्ट के साथ व्हाइट पैंट्स पहनकर सिंपल लेकिन क्लासी लुक कैरी किया.

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ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस

दूसरी फोटो में इवांका ने ब्लैक कलर की स्टनिंग शॉर्ट ड्रेस पहनी. ये स्क्वयार नेकलाइन और स्लीवलेस ड्रेस थी. इसमें वाइट बेस के साथ पोल्का डॉट डिटेल दी गई. बीच वाले हिस्से में कलरफुल शेल्स बने हैं. इवांका ने वाइट फ्लैट सैंडल पहनीं. साथ में स्टाइलिश क्लच और स्टड इयररिंग्स भी पहनी.

स्ट्रैपलेस ड्रेस में लगीं बेहद खूबसूरत - Photo Gallery
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स्ट्रैपलेस ड्रेस में लगीं स्टनिंग

तीसरे फोटो में इवांका ने बटर येलो कलर की स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी. इसके ऊपर खूबसूरत फ्लोरल डिटेलिंग की गई थी. इसमें 3डी स्टाइल फ्लावर डिजाइन और ग्रीन पेटल्स बने थे. उन्होंने इस ड्रेस के साथ फ्लोरल डिटेल वाली स्ट्रैपी सैंडल पहनीं. साथ ही उन्होंने स्टड ईयरिंग्स पहनी थीं.

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नीली ड्रेस में फ्लॉन्ट किया फिगर

इवांका ने एक ड्रेस में कातिलाना लुक दिया है. उन्होंने नीले रंग की बिकिनी के ऊपर जॉर्जेट प्लाजो पहना है. टॉप को बेल स्लीव्स और क्रॉप्ड पैटर्न लुक दिया गया है. इसमें इवांका का फिगर काफी आकर्षक लग रहा था.

क्लासी लुक में नजर आईं इवांका - Photo Gallery
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बीच वाइब्स के साथ क्लासी लुक

इवांका ने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी, जिसमें वे क्लासी और सिजलिंग लुक दे रही थीं. ये ड्रेस बीच वेकेशन के लिए परफेक्ट लुक दे रही थी. ड्रेस पर बना बीच पेंटेंड पैटर्न काफी खूबसूरत लग रहा था. हसीना ने इसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स पहनीं. उन्होंने डेलिकेट नेकपीस, ब्रेसलेट और ब्राउन कलर की फुटवियर पहनीं.

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येलो बिकिनी में ढाया कहर

इसके अलावा एक फोटो में वे बीच पर नजर आ रही हैं. वाइड एंगल की इस फोटो में उन्होंने येलो रंग की बिकिनी पहनी है. वे इन फोटोज में काफी काफी खूबसूरत लग रही थीं. हालांकि ये उनका बैकसाइड का फोटो है.

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