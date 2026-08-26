ब्रैडमैन के वो 5 महारिकॉर्ड, जो उन्हें बनाते हैं क्रिकेट का ‘डॉन’, आज तक कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया!

Don Bradman 5 Unbreakable Record: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है. जब ब्रैडमैन मैदान पर बल्लेबाजी करते थे, तो दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे. किसी भी गेंदबाज के लिए ब्रैडमैन को रोकना बेहद मुश्किल होता था. उनकी खतरनाक बल्लेबाज की वजह से ही उनका नाम ‘द डॉन’ पड़ गया. इसके बाद पूरी दुनिया में उन्हें डॉन ब्रैडमैन के नाम से जाना जाने लगा. डॉन ब्रैडमैन ने अपने इंटरनेशनल करियर में सिर्फ 52 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने साल 1928 में डेब्यू किया था, जबकि आखिरी मैच 1948 में खेला था. इस दौरान डॉन ब्रैडमैन ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जो तोड़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन जैसा है.