Dog Astrology: किस रंग का कुत्ता पालना होता है शुभ?

Slide 3

घर में काला कुत्ता रखने का अर्थ है, यह आपको शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचाता है. साथ ही घर को बुरी नज़र से बचाता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है. काले कुत्ते की सेवा करना भी शुभ होता है. ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं.