Dog Astrology: किस रंग का कुत्ता पालना होता है शुभ?

Dog Astrology: कुत्ता इंसान का वफादार साथी है. घर में कुत्ता पालना शुभ होता है. कुत्ता पालने से बहुत से कष्ट मिट जाते हैं, जानते हैं किस रंग का कुत्ता पालना शुभ होता है.


By: Tavishi Kalra | Published: December 20, 2025 1:13:36 PM IST

कुत्ता बहुत वफादार जानवर है. आजकल आमुमन हर घर में कुत्ता देखा जाता है. लेकिन आज के समय में शौक-शौक में किसी भी रंग का कुत्ता ले आते हैं, लेकिन इस बात का बेहद ख्चयाल रखना चाहिए और जानना चाहिए की किस रंग का कुत्ता लाने से क्या प्रभाव पड़ता है.

ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता काल भैरव का वाहन है. काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप हैं. कुत्ते या किसी भी जानवर की सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है और पूर्वजों और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

घर में काला कुत्ता रखने का अर्थ है, यह आपको शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचाता है. साथ ही घर को बुरी नज़र से बचाता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है. काले कुत्ते की सेवा करना भी शुभ होता है. ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं.

सफेद कुत्ता, पॉजीटिव एनर्जी लेकर आता है. इस रंग का कुत्ता अगर आप अपने घर में लाते हैं तो यह मानसिक शांति, इमोशनल बैलेंस और आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है.

कुत्ता इंसान का वफादार साथ है. भूरा कुत्ता उन लोगों के लिए शुभ होता है जो लोग जो कानूनी विवादों या झगड़ों में फंसे होते है. ऐसे लोगों के जीवन में स्थिरता लाता है और वाद-विवाद को सुलझाने में मदद करता है.

