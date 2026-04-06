हेलमेट पहनने से सच में झड़ते हैं बाल, जानें क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

Helmet And Hair Loss: अगर आप रोजाना बाइक चलाते हैं और हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. कई लोगों की शिकायत रहती है कि हेलमेट पहनने से उनके बाल झड़ने लगते हैं. हेलमेट पहनना सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है, लेकिन क्या सच में इससे बाल झड़ने लगते हैं? कुछ हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार गलत तरीके से हेलमेट पहनने से बालों पर भी असर पड़ता है.