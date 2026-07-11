क्या लोहे की कढ़ाई में खाना खाने से सच में बढ़ जाता है आयरन? जानिए पूरा सच

डिस्क्लेमर

यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से भोजन में आयरन की मात्रा कुछ हद तक बढ़ सकती है, लेकिन यह आयरन की कमी (एनीमिया) का पूर्ण उपचार नहीं है. यदि आपको आयरन की कमी, एनीमिया या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो सही जांच और इलाज के लिए डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें. किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.