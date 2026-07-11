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क्या लोहे की कढ़ाई में खाना खाने से सच में बढ़ जाता है आयरन? जानिए पूरा सच

Lohe Ki Kadhai Health Benefits: क्या लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से सच में शरीर में आयरन बढ़ता है? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। दादी-नानी के समय से ही लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी है?


By: Divyanshi Singh | Published: July 11, 2026 8:38:22 PM IST

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लोहे की कढ़ाई में बना खाना

क्या आप जानते हैं कि लोहे की कढ़ाई में बना खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है?

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कितना मिलता है आयरन?

लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से भोजन में थोड़ी मात्रा में आयरन मिल सकता है, जो शरीर के लिए उपयोगी होता है.

Food cooked in an iron pan 3 - Photo Gallery
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एनीमिया में लाभदायक

अगर शरीर में आयरन की कमी या एनीमिया है, तो डॉक्टर की सलाह के साथ लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल लाभदायक हो सकता है.

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खट्टे पदार्थ से मिलती है मदद

टमाटर, नींबू और इमली जैसे खट्टे पदार्थ लोहे की कढ़ाई से भोजन में अधिक आयरन पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.

Food cooked in an iron pan 3 - Photo Gallery
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इस तरह बढ़ती है आयरन

भोजन को थोड़ी देर तक लोहे की कढ़ाई में पकाने से उसमें आयरन की मात्रा कुछ हद तक बढ़ सकती है.

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सभी भोजन के लिए अलग होता है आयरन

हालांकि, हर तरह के भोजन में आयरन समान मात्रा में नहीं बढ़ता.यह पकवान और पकाने के तरीके पर निर्भर करता है.

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लें डॉक्टर की सलाह

लोहे की कढ़ाई फायदेमंद हो सकती है, लेकिन आयरन की कमी होने पर केवल इसी पर निर्भर न रहें. संतुलित आहार और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी जरूरी है.

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डिस्क्लेमर

यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है. लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से भोजन में आयरन की मात्रा कुछ हद तक बढ़ सकती है, लेकिन यह आयरन की कमी (एनीमिया) का पूर्ण उपचार नहीं है. यदि आपको आयरन की कमी, एनीमिया या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो सही जांच और इलाज के लिए डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें. किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.

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