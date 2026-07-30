Business Loan: बिजनेस लोन लेने से पहले किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत? आवेदन करने से पहले जरूर ध्यान रखें कुछ बातों का ध्यान

इनकम से जुड़ा दस्तावेज

अगर आप बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में इनकम से जुड़े दस्तावेज देने भी जरूरी माने जाते हैं. इस दस्तावेज को देने से बैंक यह देखता है कि आप लोन की किस्त को चुका भी पाएंगे या फिर नहीं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट आदि देनी होगी.