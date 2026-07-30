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Business Loan: बिजनेस लोन लेने से पहले किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत? आवेदन करने से पहले जरूर ध्यान रखें कुछ बातों का ध्यान

Business Loan Apply: आज के समय में छोटा हो या बड़ा, किसी भी बिजनेस को शुरू करने या फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है. कई बार लोगों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें. इसलिए कई लोग लोन का सहारा लेते हैं.


By: Kunal Mishra | Published: July 30, 2026 5:29:52 PM IST

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फाइनेंशियल दस्तावेज

बिजनेस लोन लेने से पहले आमतौर पर फाइनेंशियल दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. इसके लिए आपको पैन कार्ड और 2 साल का आयकर रिटर्न (ITR) देना होता है साथ ही मौजूदा बैंक स्टेटमेंट और ऑडिट की गई बैलेंस शीट आदि दमा कराने होते हैं.

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पहचान प्रमाण

बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहचान का भी प्रमाण देना होता है. इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, Voter ID Card, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद आपको लोन मिल सकता है.

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एड्रेस प्रूफ

अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको एड्रेस के लिए भी कोई प्रूफ देना होगा. ऐसे में आप पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन का बिल, पास्पोर्ट या फिर रेंट एग्रीमेंट आदि दे सकते हैं.

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इनकम से जुड़ा दस्तावेज

अगर आप बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में इनकम से जुड़े दस्तावेज देने भी जरूरी माने जाते हैं. इस दस्तावेज को देने से बैंक यह देखता है कि आप लोन की किस्त को चुका भी पाएंगे या फिर नहीं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट आदि देनी होगी.

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कुछ बातों का रखें ध्यान

अगर आप बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. लोन लेने से पहले ईएमआई के साथ-साथ दस्तावेजों और अवधि का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.

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Business Loan Apply
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