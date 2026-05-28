क्या आपको भी ट्रेन का खाना लगता है बोरिंग? घर से पैक करके ले जाएं ये food items, देखें Photos
अक्सर जब हम ट्रेन से सफर करते हैं तो लंबी दूरी की यात्राओं में सबसे बड़ी समस्या होती है खाना. कुछ लोगों को ट्रेन का खाना नहीं पसंद होता तो कुछ लोग हाइजीन की वजह से ट्रेन के खाने से परहेज करते हैं. इसलिए इस समस्या का सबसे बड़ा हल यही है कि घर से खाना पैक करके ले जाया जाये. यहां ऐसे ही कुछ food items के नाम बताये गए हैं, जिन्हें आप रास्ते के लिए पैक कर सकते हैं.
पूरी-आलू
सफर में ले जाने के लिए पूरी-आलू बेस्ट कॉम्बिनेशन है. साथ में कुछ अचार रख लें, जिससे अगर सब्जी खत्म हो जाये या खराब हो जाये तो अचार से खाया जा सके.
नमक-अजवाइन के पराठे
नमक-अजवाइन के पराठे चाय या अचार के साथ बेहद स्वादिष्ट लगते हैं. ये आसानी से खराब भी नहीं होते, इसलिए सफर के लिए इन्हें ले जाना भी एक अच्छा विकल्प है.
चना चाट
उबले हुए चने या कच्चे चने की चाट भी स्नैक्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. यह टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होता है. इससे पेट भी भरा रहता है.
झालमूड़ी
बंगाली झालमूड़ी भी रास्ते के खाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. ट्रेन में भी वेंडर इसे बेचने आते हैं, पर वो लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते.
सत्तू
सत्तू को पैक करके रख लें और एक बॉटल रख लें. जब मन करे इसे बॉटल में पानी भरकर शरबत बना लें और एन्जॉय करें.