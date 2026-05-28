क्या आपको भी ट्रेन का खाना लगता है बोरिंग? घर से पैक करके ले जाएं ये food items, देखें Photos

अक्सर जब हम ट्रेन से सफर करते हैं तो लंबी दूरी की यात्राओं में सबसे बड़ी समस्या होती है खाना. कुछ लोगों को ट्रेन का खाना नहीं पसंद होता तो कुछ लोग हाइजीन की वजह से ट्रेन के खाने से परहेज करते हैं. इसलिए इस समस्या का सबसे बड़ा हल यही है कि घर से खाना पैक करके ले जाया जाये. यहां ऐसे ही कुछ food items के नाम बताये गए हैं, जिन्हें आप रास्ते के लिए पैक कर सकते हैं.