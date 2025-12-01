इस तरह की चीजों को गलती से भी न रखें स्टील के बर्तन में, स्वाद और सेहत दोनों का हो जाएगा नाश
स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल आज हर घर में आम है, क्योंकि ये मजबूत और किफायती होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर तरह का खाना स्टील में रखना सुरक्षित नहीं होता? कुछ चीजें स्टील के साथ प्रतिक्रिया करके स्वाद, पोषक तत्व और सेहत तीनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.
दही को स्टील में न रखें
दही में प्राकृतिक एसिड होता है. इसे स्टील के डिब्बे में रखने से ये जल्दी खट्टा और खराब हो सकता है. दही को हमेशा कांच, मिट्टी या फूड-ग्रेड प्लास्टिक में रखें.
अचार के लिए स्टील बिल्कुल नहीं
अचार में तेल, नमक, सिरका और मसाले होते हैं, जो स्टील के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं. इससे अचार का स्वाद खराब हो सकता है. अचार के लिए कांच का जार सबसे सुरक्षित है.
खट्टे फलों वाली चीजें स्टील में न रखें
इमली, अमचूर, नींबू या खट्टे फलों वाली डिशेज स्टील में रखने से उनका स्वाद कम हो जाता है. एसिडिक तत्व स्टील के साथ रिएक्ट कर गुणवत्ता घटा देते हैं.
नींबू वाले चावल या रसम स्टील में न रखें
लेमन राइस, लेमन रसम या नींबू मिलाकर बनाई गई कोई भी चीज स्टील में रखने पर अपना तीखापन खो देती है. इन्हें ग्लास या सिरेमिक कंटेनर में रखें.
टमाटर आधारित सब्जियां स्टील में न रखें
टमाटर का एसिड स्टील के साथ प्रतिक्रिया कर सब्जी का स्वाद और पोषक तत्व कम कर देता है. टमाटर वाली डिशेज को कांच या सिरेमिक बर्तनों में स्टोर करना बेहतर है.
कटे हुए फल स्टील में रखने से खराब होते हैं
फलों का रस स्टील के संपर्क में आने पर जल्दी ऑक्सीडाइज होने लगता है. फल नरम हो जाते हैं और उनका स्वाद बिगड़ जाता है. इन्हें एयरटाइट ग्लास जार या फूड-सेफ प्लास्टिक में रखें.
खट्टे पेय और जूस स्टील में न रखें
नींबू पानी, संतरे का रस या अन्य खट्टे पेय एसिडिक होते हैं. स्टील में रखने से उनका स्वाद बदल जाता है और कभी-कभी धातु जैसी गंध भी आने लगती है. ग्लास बोतलें बेहतर ऑप्शन हैं.
स्टील में बासी खाना रखना हानिकारक
स्टील के डिब्बों में लंबे समय तक रखा बासी खाना धातु की हल्की प्रतिक्रिया के कारण स्वादहीन और कभी-कभी असुरक्षित भी हो सकता है. बचे हुए खाने के लिए ग्लास कंटेनर सबसे सेफ होते हैं.