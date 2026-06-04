कौन हैं देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बेटी? खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को देती हैं मात

किससे हुई शादी?

डीकेएस ऐश्वर्या की शादी अमर्त्य हेगड़े से हुई है. उनके ससुराल का भी राजनीति से जुड़ाव रहा है. एस.एम. कृष्णा ऐश्वर्या के पति अमर्त्य के नाना हैं. इस तरह ऐश्वर्या रिश्ते में एस.एम. कृष्णा के परिवार की बहू बनती हैं.