‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर

Kanika Maheshwari: कनिका माहेश्वरी टीवी को मोस्ट पॉपूलर स्टार्स में से एक हैं. उन्होंने कई सुपरहिट शोज में विलेन का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता है. उन्हें सबसे अधिक सक्सेस स्टार प्लस के सीरियल’दीया और बाती हम’ से मिली. इसके बाद उन्होंने कई शोज में विलेन और नेगेटिक कैरेक्टर किए. वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं.