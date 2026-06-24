‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर
पर्सनल लाइफ के खोले राज
हाल ही में हॉटरफ्लाई के साथ हुई बातचीत में कनिका ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई राज बताए. उन्होंने अपने बचपन के बाते और कपड़े पहनने पर रोक-टोक को लेकर भी बात की.
अंदर के कपड़ों को लेकर रोक-टोक
कनिका ने बातचीत के दौरान कहा कि बचपन से ही उन्हें बोला जाता था कि अंदर ब्लैक कलर, रेड कलर जैसे दिखने वाले कलर नहीं पहनने हैं. क्योंकि वह रंग बाहर से झलकते हैं और लोग देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा?
क्यो बोलीं एक्ट्रेस?
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'कपड़े के भीतर किस कलर के अंडरगार्मेंट्स पहनते हैं, वो भी लोगों को इश्यू हो सकता है. इसलिए उनका भी कलर बदलना होता था.' कनिका ने बताया कि व्हाइट ड्रेस पहनी है अगर आफने तो रेड कलर की ब्रा नहीं पहन सकते हैं क्योंकि सफेद कलर में लाल रंग दिखेगा.'
समाज के प्रेशर में की शादी
कनिका ने आगे बताया कि समाज के प्रेशर में आकर जल्दी शादी करा दी जाती थी, उन्होंने भी समाज के कारण जल्दी शादी कर ली और उन्हें इसका पछतावा भी है.
एक बच्चे की मां हैं एक्ट्रेस
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैंने शादी बहुत पहले कर ली थी, मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे? फिर बाद में ये सोचने लगी की शादी के इतने साल बाद बच्चा नहीं हुआ फिर लोग क्या कहेंगे?
पति-सास ने बनाया बच्चे का दबाव
एक्ट्रेस ने बताया कि पति ने उनसे कहा कि मेरे दोस्तों के बच्चे हो गए और मुझे काफी अजीब लगता है. सास ने भी बोला कि बच्चे होने से प्यार बढ़ता है और लड़ाई-झगड़ा कम होता है. इस पर कनिका ने कहा कि लोगों के बारे में बच्चा भी कर लिया और कनिका एक बेटे की मां है.