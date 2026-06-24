  • Home>
  • Gallery»
  • ‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर

‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर

Kanika Maheshwari: कनिका माहेश्वरी टीवी को मोस्ट पॉपूलर स्टार्स में से एक हैं. उन्होंने कई सुपरहिट शोज में विलेन का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता है. उन्हें सबसे अधिक सक्सेस स्टार प्लस के सीरियल’दीया और बाती हम’ से मिली. इसके बाद उन्होंने कई शोज में विलेन और नेगेटिक कैरेक्टर किए. वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं. 

By: Preeti Rajput | Published: June 24, 2026 12:41:39 PM IST

Follow us on
Google News
‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
1/6

पर्सनल लाइफ के खोले राज

हाल ही में हॉटरफ्लाई के साथ हुई बातचीत में कनिका ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई राज बताए. उन्होंने अपने बचपन के बाते और कपड़े पहनने पर रोक-टोक को लेकर भी बात की.

You Might Be Interested In
‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
2/6

अंदर के कपड़ों को लेकर रोक-टोक

कनिका ने बातचीत के दौरान कहा कि बचपन से ही उन्हें बोला जाता था कि अंदर ब्लैक कलर, रेड कलर जैसे दिखने वाले कलर नहीं पहनने हैं. क्योंकि वह रंग बाहर से झलकते हैं और लोग देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा?

‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
3/6

क्यो बोलीं एक्ट्रेस?

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'कपड़े के भीतर किस कलर के अंडरगार्मेंट्स पहनते हैं, वो भी लोगों को इश्यू हो सकता है. इसलिए उनका भी कलर बदलना होता था.' कनिका ने बताया कि व्हाइट ड्रेस पहनी है अगर आफने तो रेड कलर की ब्रा नहीं पहन सकते हैं क्योंकि सफेद कलर में लाल रंग दिखेगा.'

You Might Be Interested In
‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
4/6

समाज के प्रेशर में की शादी

कनिका ने आगे बताया कि समाज के प्रेशर में आकर जल्दी शादी करा दी जाती थी, उन्होंने भी समाज के कारण जल्दी शादी कर ली और उन्हें इसका पछतावा भी है.

‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
5/6

एक बच्चे की मां हैं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैंने शादी बहुत पहले कर ली थी, मुझे लगा कि लोग क्या कहेंगे? फिर बाद में ये सोचने लगी की शादी के इतने साल बाद बच्चा नहीं हुआ फिर लोग क्या कहेंगे?

You Might Be Interested In
‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
6/6

पति-सास ने बनाया बच्चे का दबाव

एक्ट्रेस ने बताया कि पति ने उनसे कहा कि मेरे दोस्तों के बच्चे हो गए और मुझे काफी अजीब लगता है. सास ने भी बोला कि बच्चे होने से प्यार बढ़ता है और लड़ाई-झगड़ा कम होता है. इस पर कनिका ने कहा कि लोगों के बारे में बच्चा भी कर लिया और कनिका एक बेटे की मां है.

Tags:
diya baati humKanika Maheshwariseher hone ko hai
‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery
‘दिया और बाती हम’ की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, ‘भीतर के कपड़े…नहीं होने चाहिए रंगीन’; बच्चा पैदा करने का पति-सास देते थे प्रेशर - Photo Gallery