ब्यूटी पार्लर वाला फाउंडेशन नहीं कर रहा सूट? घर में मौजूद 4 चीजों से तैयार करें अपना परफेक्ट शेड
Cocoa powder foundation: कई बार महंगे फाउंडेशन भी चेहरे पर पैची दिखने लगते हैं या स्किन टोन से मैच नहीं करते. ऐसे में घर पर बना DIY फाउंडेशन एक आसान विकल्प हो सकता है. कोको पाउडर, कॉर्नस्टार्च और कुछ अन्य चीजों की मदद से ऐसा फाउंडेशन तैयार किया जा सकता है, जिसे अपनी स्किन टोन के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का आसान तरीका.
फाउंडेशन नहीं कर रहा सूट?
अगर बाजार में मिलने वाला फाउंडेशन आपकी स्किन पर नैचुरल नहीं दिखता या चेहरे को पैची बना देता है, तो आप घर पर DIY फाउंडेशन बनाकर ट्राई कर सकती हैं.
घर पर फाउंडेशन बनाने के लिए क्या चाहिए?
इस DIY फाउंडेशन को बनाने के लिए कॉर्नस्टार्च या एरोरूट पाउडर, बिना चीनी वाला कोको पाउडर, दालचीनी पाउडर और जोजोबा ऑयल या बादाम तेल की जरूरत होगी.
बेस तैयार करने का तरीका
सबसे पहले एक कटोरी में कॉर्नस्टार्च या एरोरूट पाउडर लें. यह फाउंडेशन का बेस तैयार करेगा और चेहरे पर स्मूद फिनिश देने में मदद करेगा. चाहें तो थोड़ी क्रीम भी मिला सकती हैं.
कोको पाउडर से करें शेड मैच
अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके कोको पाउडर मिलाएं. अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसकी मात्रा बढ़ा या घटा सकती हैं. इसे अच्छी तरह मिलाकर मनचाहा शेड तैयार करें.
दालचीनी पाउडर से दें वार्म टोन
अगर आपको शेड में हल्की गर्माहट चाहिए तो थोड़ा दालचीनी पाउडर मिला सकती हैं. हालांकि इसे बहुत कम मात्रा में डालें और धीरे-धीरे शेड एडजस्ट करें.
लगाने से पहले जरूर करें पैच टेस्ट
फाउंडेशन इस्तेमाल करने से पहले हाथ या कान के पीछे पैच टेस्ट करें. यदि खुजली, लालिमा या जलन महसूस हो तो इसका इस्तेमाल न करें.
लिक्विड फाउंडेशन के लिए अपनाएं ये ट्रिक
अगर आप पाउडर की जगह लिक्विड फाउंडेशन पसंद करती हैं, तो मिश्रण में कुछ बूंदें जोजोबा ऑयल, बादाम तेल या अपनी पसंद की फेस क्रीम मिला सकती हैं.
चेहरे पर ऐसे करें अप्लाई
चेहरा साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं. फिर ब्रश, स्पंज या उंगलियों की मदद से फाउंडेशन को पूरे चेहरे पर समान रूप से ब्लेंड करें और नैचुरल लुक पाएं.