ब्यूटी पार्लर वाला फाउंडेशन नहीं कर रहा सूट? घर में मौजूद 4 चीजों से तैयार करें अपना परफेक्ट शेड

Cocoa powder foundation: कई बार महंगे फाउंडेशन भी चेहरे पर पैची दिखने लगते हैं या स्किन टोन से मैच नहीं करते. ऐसे में घर पर बना DIY फाउंडेशन एक आसान विकल्प हो सकता है. कोको पाउडर, कॉर्नस्टार्च और कुछ अन्य चीजों की मदद से ऐसा फाउंडेशन तैयार किया जा सकता है, जिसे अपनी स्किन टोन के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का आसान तरीका.