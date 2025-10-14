  • Home>
  • Gallery»
  • Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो

दिवाली पर सिर्फ घर और मंदिर नहीं, बल्कि आपकी त्वचा भी चमकदार और सुंदर दिखनी चाहिए, जिसे देखकर हर कोई आप पर फिदा हो जाए. तो क्या आप भी इस दिवाली हर किसी से तारीफ करवाना चाहते है, तो आज हि से अपनाएं ये आसान और घरेलू टिप्स जो आपकी त्वाचा को बनाए और भी हेल्दी और फ्रेश.

By: Komal Singh | Published: October 14, 2025 7:29:53 AM IST

Follow us on
Google News
Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
1/9

नींबू और शहद से फेस पैक

एक चम्मच शहद में आधा नींबू मिलाकर फेस पर लगाएं. 10–15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धोएं. यह स्किन को क्लीन, ब्राइट और फ्रेश बनाता है.

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
2/9

ओट्स और दही से एक्सफोलीएट करें

ओट्स और दही का पेस्ट बनाकर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें. हफ्ते में 2–3 बार करें. डेड स्किन हटती है और त्वचा मुलायम बनती है.

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
3/9

गुलाब जल का टोनर

गुलाब जल को कॉटन पर लगाकर पूरे चेहरे पर फैलाएं. यह स्किन को हाइड्रेट करता है और त्वचा की नेचुरल ग्लो बढ़ाता है.

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
4/9

एलोवेरा जेल लगाएं

ताजा एलोवेरा जेल चेहरे और गर्दन पर लगाएं. यह त्वचा को ठंडक देता है, नमी बनाए रखता है और डार्क स्पॉट कम करता है.

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
5/9

हफ्ते में एक बार क्ले मास्क

बेंटोनाइट या मुल्तानी मिटटी का मास्क लगाएं. यह एक्स्ट्रा ऑयल सोखता है और स्किन को डिटॉक्स करता है, जिससे त्वचा साफ और ब्राइट दिखती है.

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
6/9

नाइट स्किनकेयर

सोने से पहले हल्का मॉइस्चराइजर और बाद में कुछ बूंदें नारियल या बादाम तेल लगाएं. यह त्वचा को रातभर पोषण और नमी देता है.

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
7/9

अच्छी नींद और हाइड्रेशन

7–8 घंटे की नींद और दिनभर पानी पीना स्किन के लिए जरूरी है. हाइड्रेटेड और रिलैक्स त्वचा हमेशा नैचुरली ग्लो करती है.

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
8/9

फेस मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएं

हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. इसे रोज 5 मिनट करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और त्वचा में नैचुरल ग्लो आता है.

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
DiwaliBeautyDiwaliGlowFestivalSkinCareNaturalGlowSkincareTips
Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery
Diwali Special: घर पर करें ये स्किनकेयर ट्रिक्स और पाएं दीवाली की रौशनी जैसा ग्लो - Photo Gallery