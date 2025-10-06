Diwali 2025: इस दिवाली चाहते है साड़ी पहन चमकना , तो एक बार झांक ले इन हसीनाओं की वॉर्डरोब

Diwali 2025: इस दिवाली चाहते है साड़ी पहन चमकना , तो एक बार झांक ले इन हसीनाओं की वॉर्डरोब
दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का ही नहीं, बल्कि फैशन और स्टाइल का भी फेस्टिवल है, इस बार आप अपने लुक को खास बनाने के लिए बॉलीवुड की इन एक्ट्रेस से इन्सिप्रेशन ले सकते हैं चाहे सादगी हो या ग्लैमर, हर तरह का स्टाइल यहां मौजूद है. इन साड़ियों की डिजाइन, रंग और एक्सेसरीज़ आपको घर पर भी दीवाली पार्टी या पूजा के लिए परफेक्ट लुक बनाने में मदद करेंगी और बना देगी आपको पार्टी की शान नहीं हटेगी आप से किसी की नजरें.
जहान्वी कपूर का ग्लैमरस पिंक लुक
जहान्वी कपूर की शिमरिंग पिंक-लैवेंडर सिल्क साड़ी दिवाली की रोशनी में चार चाँद लगा देगी, गोल्ड और सिल्वर एम्बेलिश्ड ब्लाउज, स्टेटमेंट चोकर और लूज़ वेव्स वाला हेयरस्टाइल इसे बेहद एलिगेंट बनाता है.
पलक तिवारी का सॉफ्ट सेज ग्रीन लुक
पलक तिवारी की सेज ग्रीन शियर साड़ी दिवाली पर सॉफ्ट और क्लासी लुक देगी , ऑफ-शोल्डर ब्लाउज और कैप स्लीव्स, मिनिमल ज्वेलरी और हेडफोन वाले हेयरस्टाइल इसे मॉडर्न टच देंगे हैं. साड़ी की शियर क्वालिटी और सिल्वर एम्बेलिशमेंट इसे पार्टी और पूजा दोनों के लिए परफेक्ट बनाते हैं.
सुहाना खान का शैंपेन गोल्ड लक्ज़री लुक
सुहाना खान की शैंपेन गोल्ड साड़ी, हेवी गोल्ड बीडवर्क के साथ, दिवाली की किसी इवेंट में स्टाइल स्टेटमेंट बन सकती है. V-नेक और कैप स्लीव्स वाला ब्लाउज, लूज़ वेव्स और मिनिमल ज्वेलरी इसे हाई-फैशन टच देते हैं.
श्रद्धा कपूर का डीप रेड वेलवेट लुक
श्रद्धा कपूर की डीप रेड वेलवेट साड़ी दिवाली में ट्रेडिशनल ग्लैमर्स के लिए परफेक्ट है, गोल्ड ब्लाउज, डीप V-नेकलाइन और एल्बो स्लीव्स, चोकर और चांदेलियर ईयररिंग्स इसे रॉयल लुक देते हैं. .लूज़ कर्ल्स हेयरस्टाइल और शाइनिंग साड़ी फैशन और क्लास का सही मेल है.
नितांशी गोयल का पीच-ओम्ब्रे फनी लुक
नितांशी गोयल की पीच-ओम्ब्रे साड़ी में गोल्ड एम्बेलिशमेंट और कटआउट ब्लाउज इसे दिवाली की पार्टी लुक में ट्रेंडी बनाते हैं. लॉन्ग मल्टी-स्टैंड नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और स्ट्रेट हेयर इसे रंगीन और जॉयफुल बनाते हैं.
सारा अली खान का व्हाइट एम्ब्रॉइडर्ड लुक
सारा अली खान की आइवरी व्हाइट साड़ी 3D फ्लोरल एम्ब्रॉइडरी और गोल्ड-सिल्वर वर्क के साथ दिवाली पूजा या इवेंट के लिए परफेक्ट है, स्लीवलेस ब्लाउज, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और लूज़ वेव्स हेयरस्टाइल इसे एलिगेंट और खूबसूरत टच देते हैं.
राशा थडानी का ऑलिव ग्रीन ड्रीम लुक
राशा थडानी की ऑलिव ग्रीन नेट साड़ी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट और वन-शोल्डर बैकलेस ब्लाउज के साथ स्टाइलिश है हेयर में ओम्ब्रे टच और स्टेटमेंट ईयररिंग्स इसे दिवाली पार्टी या फैमिली इवेंट के लिए परफेक्ट बनाते हैं.
मौनी रॉय का ब्रोंज़ सिल्क क्लासिक लुक
मौनी रॉय की ब्रोंज़ सिल्क साड़ी और वी-नेक ब्लाउज इसे क्लासिक और एलिगेंट बनाते हैं, गोल्ड कुंदन ज्वेलरी, चांदबली ईयररिंग्स और ब्रैसलेट इसे हाई-फैशन लुक देते हैं और दिवाली या इवेंट्स के लिए यह साड़ी परफेक्ट ऑप्शन है.
Khushi Kapoor का बेबी पिंक लुक
ख़ुशी कपूर की बेबी पिंक एम्बेलिश्ड साड़ी और गोल्ड ब्लाउज स्टेटमेंट नेकलेस के साथ दिवाली लुक के लिए शानदार है, लॉन्ग वेव्स हेयर, ब्राइट स्माइल और क्रिस्टल-इंटीरियर्स इसे लक्स और जॉयफुल बनाते हैं.
