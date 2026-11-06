Diwali पर ट्रेडिशनल लुक में चाहिए ग्लैमर का तड़का? इन 6 हसीनाओं के ब्लाउज डिजाइन्स से लें इंस्पिरेशन
Diwali Fashion 2026: दिवाली पर हर कोई खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहता है. खासकर जब बात ट्रेडिशनल आउटफिट की हो, तो साड़ी के साथ पहना गया ब्लाउज पूरे लुक को खास बना सकता है. जरूरी नहीं कि हर बार हैवी साड़ी या महंगे आउटफिट पर पैसे खर्च किए जाएं. सही ब्लाउज डिजाइन आपकी पुरानी साड़ी को भी नया और ग्लैमरस अंदाज दे सकता है. अगर आप इस दिवाली अपने ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा मॉर्डन टच जोड़ना चाहती हैं, तो आलिया भट्ट, जान्हवी कपूर और कियारा आडवाणी के इन 6 ब्लाउज डिजाइन्स से आइडिया ले सकती हैं.
अनन्या पांडे का स्ट्रैपलेस ब्लाउज देगा मॉडर्न टच
अगर आप साड़ी में कुछ अलग और मॉडर्न ट्राई करना चाहती हैं, तो अनन्या पांडे का यह लुक आपके लिए परफेक्ट है. उन्होंने रॉयल ब्लू साड़ी के साथ ब्लैक स्ट्रैपलेस ब्लाउज पहना है. इसकी सिंपल नेकलाइन और फिटेड डिजाइन साड़ी के हैवी बॉर्डर को खूबसूरती से उभारती है. गोल्ड चोकर और फूलों से सजा बन इस लुक में चार चांद लगा रहा है. इस दिवाली आप भी अपनी हैवी साड़ी के साथ ऐसा ब्लाउज पहनकर स्टाइलिश दिख सकती हैं.
आलिया भट्ट का फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज
सॉफ्ट और एलिगेंट लुक पसंद करने वाली महिलाओं के लिए आलिया भट्ट का यह ब्लाउज डिजाइन शानदार है. मिंट ग्रीन साड़ी के साथ उन्होंने फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज कैरी किया है. इसकी V-शेप नेकलाइन और खूबसूरत फूलों की कढ़ाई आउटफिट को खास बनाती है. अगर आप इस दिवाली बहुत ज्यादा चमक-दमक से बचना चाहती हैं, तो पेस्टल कलर और फ्लोरल वर्क वाला यह डिजाइन जरूर ट्राई करें.
रश्मिका मंदाना का रेड एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज
लाल रंग के बिना फेस्टिव लुक अधूरा लगता है. रश्मिका मंदाना का यह रेड ब्लाउज डिजाइन इसी बात को साबित करता है. उन्होंने आइवरी साड़ी के साथ गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला लाल फुल स्लीव ब्लाउज पहना है. इसकी स्लीव्स और नेकलाइन पर की गई बारीक कढ़ाई इसे रॉयल लुक देती है. आप भी अपनी सिंपल सिल्क या ऑर्गेंजा साड़ी के साथ ऐसा ब्लाउज पहनकर त्योहार पर सबसे अलग दिख सकती हैं.
कीर्ति सेनन पर्ल डिटेलिंग ब्लाउज से दिखेंगी सबसे खास
अगर आप कुछ यूनिक और ग्लैमरस पहनना चाहती हैं, तो कीर्ति सेनन का पर्ल डिटेलिंग वाला ब्लाउज अच्छा विकल्प हो सकता है. इस डिजाइन में ब्लाउज पर मोतियों की बारीक सजावट के साथ कंधों पर लेयर्ड पर्ल स्ट्रैंड्स दिए गए हैं. इसकी खासियत यह है कि ब्लाउज खुद ही ज्वेलरी जैसा लुक देता है. इसे न्यूट्रल या हल्के रंग की साड़ी के साथ पहनें. इसके साथ हैवी नेकलेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
कियारा आडवाणी का कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज
ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कियारा आडवाणी का यह कॉर्सेट स्टाइल ब्लाउज आपके लिए अच्छा इंस्पिरेशन है. पेस्टल पिंक और आइवरी साड़ी के साथ उनका स्ट्रक्चर्ड ब्लाउज बेहद खूबसूरत लग रहा है. इसकी स्कैलप्ड नेकलाइन, पतली स्ट्रैप और गोल्ड एम्ब्रॉयडरी इसे खास बनाती है. इस डिजाइन को आप हल्के रंग की साड़ी के साथ पहनकर रॉयल और एलिगेंट लुक पा सकती हैं.
जान्हवी कपूर का हैवी एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज
अगर आपको हैवी और रंग-बिरंगे आउटफिट पसंद हैं, तो जान्हवी कपूर का यह ब्लाउज डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगा. उन्होंने पिंक, ब्लू, रेड और गोल्ड मोटिफ्स वाली हैवी एम्ब्रॉयडरी चोली को ब्लू प्रिंटेड साड़ी के साथ पेयर किया है. इसकी स्कूप नेकलाइन और छोटी स्लीव्स डिजाइन को खूबसूरत बनाती हैं. स्टेटमेंट झुमके, मांग टीका और ट्रेडिशनल चूड़ियों के साथ यह लुक बेहद शानदार लगता है. इस दिवाली आप भी अपने ब्लाउज को आउटफिट का सबसे खास हिस्सा बना सकती हैं.