Diwali पर ट्रेडिशनल लुक में चाहिए ग्लैमर का तड़का? इन 6 हसीनाओं के ब्लाउज डिजाइन्स से लें इंस्पिरेशन

Diwali Fashion 2026: दिवाली पर हर कोई खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहता है. खासकर जब बात ट्रेडिशनल आउटफिट की हो, तो साड़ी के साथ पहना गया ब्लाउज पूरे लुक को खास बना सकता है. जरूरी नहीं कि हर बार हैवी साड़ी या महंगे आउटफिट पर पैसे खर्च किए जाएं. सही ब्लाउज डिजाइन आपकी पुरानी साड़ी को भी नया और ग्लैमरस अंदाज दे सकता है. अगर आप इस दिवाली अपने ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा मॉर्डन टच जोड़ना चाहती हैं, तो आलिया भट्ट, जान्हवी कपूर और कियारा आडवाणी के इन 6 ब्लाउज डिजाइन्स से आइडिया ले सकती हैं.