Diwali 2025: न्यू कपल्स के लिए परफेक्ट दीवाली सेलिब्रेशन आइडियाज

Diwali 2025: दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाई का त्योहार नहीं, बल्कि यह रिश्तों में नई चमक भरने का मौका भी है, अगर आप नई शादीशुदा जोड़ी हैं या पहली बार साथ में दिवाली मना रहे हैं, तो यह फेस्टिवल आपके बंधन को और मजबूत बना सकता है. इस दिन का हर पल यादगार बनाना चाहते हैं? तो घर सजाने से लेकर सेल्फ-केयर तक, हर छोटा कदम खास हो सकता है, बस थोड़ी-सी प्लानिंग और ढेर सारा प्यार मिलकर आपकी दिवाली को बना सकते हैं सबसे अनोखी और रोमांटिक.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 19, 2025 11:13:40 AM IST

साथ में करें घर की सजावट

दीवाली का असली मजा तब आता है जब दोनों मिलकर घर सजाते हैं, रंगोली बनाएं, दीये जलाएं और फूलों की सजावट करें. इससे न सिर्फ घर खूबसूरत लगेगा बल्कि आपसी समझ भी बढ़ेगी, साथ में सजाया घर, रिश्ते की नई शुरुआत का सबसे प्यारा प्रतीक बन जाएगा.

एक-दूसरे को दें हैंडमेड गिफ्ट

महंगे गिफ्ट्स के बजाय, अपने हाथों से बनाया छोटा-सा तोहफा ज्यादा मायने रखता है चाहे वो लव नोट्स हों या खुद बनाया मिठाई का डिब्बा, इसमें भावनाओं की मिठास बसती है.

साथ में बनाएं फेस्टिव खाना

दीवाली पर साथ में कुछ मीठा और नमकीन पकाएं, लड्डू, गुझिया या पनीर पकौड़े बनाते हुए हंसी-मज़ाक का अपना ही मजा होता है. खाना साथ में बनाने से कपल्स के बीच बॉन्डिंग मजबूत होती है और त्योहार का स्वाद दोगुना हो जाता है.

तैयार हों एक-दूसरे के लिए

इस दिन अपने पार्टनर के लिए स्पेशल तैयार हों, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनें, थोड़ी-सी खुशबू लगाएं और साथ में तस्वीरें क्लिक करें. जब आप दोनों एक-दूसरे के लिए संवरते हैं, तो दीवाली का हर पल एक रोमांटिक याद में बदल जाता है.

फोटोशूट से बनाएं यादें

दीवाली की रौशनी में कपल फोटोशूट का मजा ही कुछ और होता है, दीयों और झिलमिल लाइट्स के बीच कुछ खूबसूरत पोज़ लें. इन तस्वीरों को देखकर सालों बाद भी वही रोमांस और मुस्कान याद आएगी.

मंदिर दर्शन से करें शुरुआत

दीवाली की सुबह भगवान लक्ष्मी-गणेश की पूजा से शुरू करें. साथ में मंदिर जाकर आरती करें और एक-दूसरे के लिए दुआ मांगें, ये पल आपके रिश्ते में पाजिटिविटी लाएगा और एक नई शुरुआत का आशीर्वाद बनेगा.

करें लाइट म्यूजिक नाइट

शाम को घर में हल्का संगीत चलाएं, कुछ मोमबत्तियां जलाएं और साथ में डांस करें, ये छोटा-सा रोमांटिक मोमेंट आपकी दीवाली को स्पेशल बना देगा. याद रखें, कभी-कभी साइलेंस और स्माइल ही सबसे प्यारा सेलिब्रेशन होता है.

दीये जलाकर करें विश

रात में साथ बैठकर दीये जलाएं और अपनी जिंदगी के लिए एक प्यारी सी विश करें, एक-दूसरे का हाथ थामें और अगले साल की नई शुरुआत की कल्पना करें. ये पल सिर्फ रौशनी का नहीं, बल्कि दिलों के करीब आने का होता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

