Diwali 2025: दिवाली आने से पहले ही घर से बाहर उठाकर फेंक दें ये मनहूस चीजें, मां लक्ष्मी को नहीं बिल्कुल पसंद
Diwali 2025 Vastu Tips: दिवाली का त्योहार आने में ज्यादा समय नहीं बचा हैं. इसलिए हर कोई घर की साफ सफाई में लगा हुआ हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ-सफाई बेहद पसंद होती है और वो सिर्फ उसी घर में वास करती हैं, जिसकी घर में कलह ना हो और घर अच्छे से साफ हो. ऐसे में आपको दिवाली की सफाई के दौरान घर से कुछ चीजें जरूर बाहर कर देनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है.
दिवाली कब है 20 या 21?
साल 2025 में दीपावली का त्योहार 20 अक्टूबर दिन मनाया जाएगा ऐसे में दिवाली का त्योहार आने में ज्यादा समय नहीं बचा हैं. इसलिए हर कोई दिवाली की शॉपिंग और घर की साफ सफाई में लगा हुआ हैं. ऐसे में आपको सफाई के दौरान कुछ चीजों को जरूर घर से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें माता लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो
दिवाली से पहले क्यों की जाती है घर की साफ-सफाई
दरअसल दिवाली से पहले घर की साफ-सफाई करने का बेहद खास महत्व होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ-सफाई बेहद पसंद होती है और वो सिर्फ उसी घर में वास करती हैं, जिसकी घर में कलह ना हो और घर अच्छे से साफ हो
घर की साफ-सफाई के दौरान करें इन चीजों को बाहर
घर की साफ-सफाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें घर से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उन चीजों से घर में दरिद्रता आती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हैं. और ऐसी जगह माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है
दिवाली से पहले घर में बाहर फेंक टूटा शीशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में टूटा शीशा होना बेहद अशुभ होता है और इसे घर में रखने से घर में कलह बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा फैलती, तो दिवाली से पहले आपको टूटे शीशे को घर से तुरंत बाहर कर देना चाहिए
दिवाली से पहले घर में बाहर करें टूटा-फूटा फर्नीचर
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में रखे खराब या टूटे-फूटे फर्नीचर से भी घर का वास्तु खराब होता है और घर में दरिद्रता आती है और माँ लक्ष्मी भी घर से वापस लोट जाती हैं, ऐसे में अगर आपके घर कोई टूटा फर्नीचर है, तो उसे अभी बाहर कर दें
दिवाली से पहले घर में बाहर करें खंडित मूर्तियां
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती हैं, ऐसे में दिवाली से पहले आपको घर के मंदिर से सभी खंडित मूर्तियां को हटा देना चाहिए
दिवाली से पहले घर में बाहर करें खराब लोहे का सामन
वास्तु शास्त्र के मुताबित, खराब लोहे का समान भी घर में नकारात्मक प्रभाव डालता हैं, गर आपके घर में खराब या टूटे हुए लोहे के सामान पड़े, तो आप उसे दिवाली की सफाई में घर से बाहर फेंक दे
घर में खींची चली आएगी लक्ष्मी जी
इन सभी सामानों को घर से बाहर करने के बाद आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और माता लक्ष्मी जी भी आपके घर खींची चली आयेंगी
दिवाली के दिन रखें इस बात का ध्यान
इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना हैं कि दिवाली के दिन घर में किसी से भी किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या कलेश ना हो
Disclaimer
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.