Diwali 2025 में मिलावटी ड्राईफ्रूट्स से बचने के 8 सुपरफास्ट तरीके!
दिवाली एक शुभ त्योहार है इस दिन लोग मिठास के जरीए खुशिया बाटते है, लेकिन अगर उन्हीं खुशियों में मिलावट हो तो, हां जी कई बार बजार में मिलने वाले ड्राईफ्रूट्स नकली या फिर मिलावटी भी निकल जाते है, तो चलिए जानते है कुछ ऐसे आसान तरीके जिसकि मदद से हम असानी से असली काजू और बादाम को पहचान सकते है.
रंग और बनावट देखें
असली काजू हल्का क्रीम या मैरी-व्हाइट रंग का और स्मूद सतह वाला होता है. बादाम हल्का ब्राउन और स्ट्रॉंग टेक्टचर वाला होता है. रंग फीका या बहुत चमकदार मिलावटी हो सकता है.
आकार और साइज का ध्यान रखें
असली काजू और बादाम समान आकार के होते हैं. बहुत छोटे या असमान आकार वाले ड्राईफ्रूट्स अक्सर मिलावटी या कम क्वालिटी के होते हैं.
खुशबू की जाँच करें
असली ड्राईफ्रूट्स में हल्की नट्री खुशबू आती है. अगर तेज रसायन जैसी गंध हो तो वह मिलावटी या पुराने ड्राईफ्रूट्स हो सकते हैं.
हाथ से महसूस करें
असली काजू और बादाम हल्के महसूस होते हैं. बहुत हल्के या बहुत मुलायम ड्राईफ्रूट्स असली नहीं होते.
टूटने पर टेस्ट करें
काजू और बादाम को तोड़कर देखें. असली काजू क्रिस्पी और चिकनी अंदरूनी सतह वाला होता है. बादाम अंदर से सफेद और कुरकुरा होना चाहिए.
पानी में डालकर जाँच करें
असली ड्राईफ्रूट्स पानी में डूब जाते हैं. अगर तैरते हैं या बहुत जल्दी रंग छोड़ते हैं, तो वे मिलावटी या रासायनिक कोटिंग वाले हो सकते हैं.
हल्का नमकीन स्वाद चखें
असली काजू और बादाम का स्वाद हल्का नट्री और स्वादिष्ट होता है. अगर स्वाद बहुत मीठा, नमकीन या कड़वा लगे, तो यह मिलावटी हो सकता है.
पैकेजिंग और ब्रांड देखें
भरोसेमंद ब्रांड के पैकेज्ड ड्राईफ्रूट्स हमेशा क्वालिटी कंट्रोल पास होते हैं. लेबल और मैन्युफैक्चर डेट की जांच करें.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.