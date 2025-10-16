Diwali 2025 में मिलावटी ड्राईफ्रूट्स से बचने के 8 सुपरफास्ट तरीके!

दिवाली एक शुभ त्योहार है इस दिन लोग मिठास के जरीए खुशिया बाटते है, लेकिन अगर उन्हीं खुशियों में मिलावट हो तो, हां जी कई बार बजार में मिलने वाले ड्राईफ्रूट्स नकली या फिर मिलावटी भी निकल जाते है, तो चलिए जानते है कुछ ऐसे आसान तरीके जिसकि मदद से हम असानी से असली काजू और बादाम को पहचान सकते है.