Diwali 2025: इस दिवाली अपने घर को सजाएं इन ट्रेंडी और स्टाइलिश पर्दों से
दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि यह अपने घर को नया रूप देने का भी सबसे अच्छा मौका होता है. बहुत से लोग इस समय घर को रंग-रोगन करते हैं, नई सजावट खरीदते हैं और खासतौर पर पर्दों को बदलकर अपने घर को फेस्टिव लुक देते हैं.
गोल्डन और मरून कॉम्बिनेशन
दिवाली के समय गोल्डन और मरून का मेल घर में रॉयल माहौल बनाता है. गोल्डन कलर धन और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि मरून रंग गर्मजोशी और ऊर्जा दर्शाता है.
क्रीम और नेवी ब्लू
जो लोग सादगी के साथ मॉडर्निटी पसंद करते हैं, उनके लिए क्रीम और नेवी ब्लू का कॉम्बिनेशन बेहतरीन है. यह जोड़ी घर को शांत और एलिगेंट लुक देती है.
येलो और ऑरेंज
दिवाली का मतलब ही उजाला और रौनक है, इसलिए पीले और नारंगी रंग के पर्दे इस मौसम के लिए परफेक्ट हैं. ये दोनों रंग घर में खुशी और सकारात्मकता का माहौल बनाते हैं.
व्हाइट और गोल्ड
अगर आप चाहते हैं कि घर में शांति और भव्यता दोनों झलके, तो व्हाइट और गोल्ड का मेल आजमाएं. शिफॉन या नेट फैब्रिक में बने पर्दे इस कॉम्बिनेशन में बेहद खूबसूरत लगते हैं.
ग्रीन और बेज
अगर आप प्राकृतिक और शांत माहौल चाहते हैं, तो हरा और बेज रंग का मेल बिल्कुल सही रहेगा. ग्रीन रंग आंखों को सुकून देता है और दिवाली की सजावट में संतुलन बनाए रखता है.
पेस्टल पिंक और ग्रे
अगर आप कुछ अलग लेकिन स्टाइलिश चाहते हैं तो पेस्टल पिंक और ग्रे का कॉम्बिनेशन आजमाएं. यह ट्रेंड आजकल काफी लोकप्रिय है क्योंकि यह घर को मॉडर्न और फ्रेश लुक देता है.
मल्टीकलर प्रिंटेड पर्दे
फूलों या ज्योमेट्रिक डिजाइन वाले पर्दे खासतौर पर दिवाली डेकोरेशन में ट्रेंडी लगते हैं. इन्हें सॉलिड कलर फर्नीचर के साथ मैच करें ताकि लुक संतुलित रहे.
