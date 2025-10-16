Diwali 2025: इस दिवाली अपने घर को सजाएं इन ट्रेंडी और स्टाइलिश पर्दों से

दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि यह अपने घर को नया रूप देने का भी सबसे अच्छा मौका होता है. बहुत से लोग इस समय घर को रंग-रोगन करते हैं, नई सजावट खरीदते हैं और खासतौर पर पर्दों को बदलकर अपने घर को फेस्टिव लुक देते हैं.